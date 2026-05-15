Declare Seu Amor transforma rotina de crianças, adolescentes e idosos em Nova Mutum Paraná

Por Emily Costa

Publicada em 15/05/2026 às 11h43

O que antes era silêncio dentro de casa, tempo ocioso no celular ou solidão no dia a dia, hoje deu espaço ao esporte, à convivência e ao sentimento de pertencimento para moradores do distrito de Nova Mutum Paraná.

Por meio do projeto “Moldando Talentos”, promovido pela Associação do Observatório Socioambiental de Nova Mutum Paraná, 150 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, passaram a ter acesso gratuito a aulas de futebol, balé, judô e vôlei no contraturno escolar. Já os idosos da comunidade participam de atividades de ginástica e encontros mensais voltados à convivência social e ao fortalecimento de vínculos.

Com apenas um ano de existência, o projeto nasceu após aprovação em edital lançado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em 2025, com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, provenientes da destinação do Imposto de Renda. Posteriormente, a iniciativa também foi aprovada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ampliando o alcance das ações desenvolvidas na comunidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas como o “Moldando Talentos” mostram como a destinação do Imposto de Renda pode gerar transformação social real dentro das comunidades. “Quando o contribuinte escolhe destinar parte do imposto para os fundos municipais, ele ajuda diretamente projetos que mudam vidas. Estamos falando de crianças, adolescentes e idosos que passam a ter acesso ao esporte, cultura, convivência e acolhimento. É um investimento social que permanece em Porto Velho e fortalece toda a nossa rede de proteção”.

Segundo a coordenadora, Rakésia Pantoja Gomes, a proposta nasceu da necessidade de promover o acesso ao esporte e à cultura dentro da comunidade. “Os moradores de Nova Mutum Paraná não tinham acesso a atividades culturais e esportivas. Hoje, com os recursos vindos dos fundos, conseguimos oferecer inclusão social, convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos. Com apenas um ano, já conseguimos ver mudanças na vida dos participantes, porque todos os vínculos são fortalecidos”.

Além das atividades, os participantes recebem uniforme completo conforme a modalidade praticada. O projeto também passou a oferecer lanche após as aulas, realidade que fez diferença para muitas famílias atendidas.

Denise Pereira é responsável pelas turmas de vôlei do projeto. Segundo ela, a iniciativa tem impacto direto na rotina das crianças e adolescentes, principalmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, além de contribuir para o comportamento e o desempenho dos alunos.

“Tem criança que ficava ociosa em casa, sem acompanhamento no contraturno e o dia inteiro nas telas. A iniciativa virou um espaço de acolhimento e desenvolvimento, porque, às vezes, a única coisa que eles têm fora de casa, além da escola, é aqui. Participar deste projeto como professora mudou também minha vida. Aqui é quase minha segunda casa”.

As atividades são divididas em turmas pela manhã e tarde, adaptadas para cada faixa etária e necessidades. No vôlei, por exemplo, os alunos começam pelos fundamentos básicos, passando por alongamento, aquecimento e exercícios técnicos até chegar às partidas.

Para muitos idosos de Nova Mutum Paraná, os encontros promovidos pelo projeto passaram a representar mais do que uma atividade física. As ações criaram espaços de convivência, escuta e acolhimento para moradores que, em muitos casos, enfrentam a solidão e o isolamento dentro de casa. Hoje, os encontros significam movimento, amizade e qualidade de vida.

Rakésia Pantoja explica que a expectativa da equipe é ampliar o número de vagas e alcançar ainda mais pessoas da comunidade. No entanto, a continuidade das ações depende diretamente das destinações feitas durante a declaração do Imposto de Renda.

“Cada recurso que chega representa a chance de acolher mais uma criança, mais um adolescente ou mais um idoso dentro do projeto. São pessoas que encontram aqui um espaço de convivência, cuidado e oportunidade. Temos muita procura, mas precisamos de recursos para ampliar as atividades”.

SOBRE A CAMPANHA DECLARE SEU AMOR

Segundo Rakésia, a proposta nasceu da necessidade de promover o acesso ao esporte e à cultura dentro da comunidade

Promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, com apoio da Prefeitura de Porto Velho, a campanha “Declare Seu Amor” incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda aos fundos municipais que financiam projetos sociais voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos.

A contribuição pode ser feita diretamente na declaração (modelo completo - para isso é necessário baixar o Programa de Declaração no site da Receita Federal) , sem custo adicional ao contribuinte e sem redução no valor da restituição.

Na prática, o recurso que seria destinado à União permanece no município e passa a financiar iniciativas que promovem inclusão social, acolhimento e qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade em Porto Velho.

Por meio dessas destinações, projetos como o “Moldando Talentos” conseguem ampliar o atendimento e garantir acesso gratuito ao esporte, à cultura e às atividades de convivência social para crianças, adolescentes e idosos.