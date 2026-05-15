Tom Cruise e Nicole Kidman fazem as pazes 25 anos depois de divórcio amargo

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/05/2026 às 11h39

O ator Tom Cruise e a atriz Nicole Kidman fazem as pazes após 25 anos de divórcio. A reaproximação do ex-casal de Hollywood foi noticiada pela revista OK! Magazine, com fontes indicando que as celebridades “finalmente se resolveram” após um longo período de afastamento.

O que aconteceu

A reaproximação foi incentivada pelo divórcio recente de Nicole Kidman com Keith Urban e pelo desejo de Tom Cruise de se reconciliar com pessoas do passado.

A superação da amargura e a estabilidade emocional de Kidman foram cruciais para a iniciativa, visando também o bem-estar dos filhos.

Tom Cruise e Nicole Kidman se conheceram e deram início ao seu relacionamento nos bastidores de “Dias de Trovão”, filme de 1990. Eles se casaram no mesmo ano e assinaram o divórcio em 2001. Os dois são pais de Isabela, de 34 anos, e Connor, de 30 anos.

De acordo com um contato da OK! Magazine, o divórcio recente de Nicole Kidman e seu segundo marido, o músico Keith Urban, após 19 anos de casamento, foi um incentivo para a reaproximação de Tom Cruise. A fonte contou que o ator está empenhado em “se reconciliar com pessoas de seu passado”.

A mesma fonte relatou que “Tom e Nicole chegaram emocionalmente a um ponto em que a ideia de estarem na mesma sala já não parece mais tensa ou impossível, algo que, por muito tempo, definitivamente parecia”. “Houve um período em que até a ideia de sentarem juntos teria sido impensável, considerando a história e a distância entre eles”, acrescentou.

O que motivou a reaproximação?

O desejo de se reconectar “não surgiu de repente do nada, ele existe silenciosamente há anos, mas transformar isso em realidade foi complicado devido às agendas exigentes e, mais recentemente, por tudo o que Nicole vinha enfrentando em sua vida pessoal”.

A mesma pessoa depois disse: “Agora que Nicole superou o divórcio e recuperou um senso de estabilidade e equilíbrio emocional, houve uma mudança clara em sua maneira de pensar. Ela se sente mais forte, mais confiante e mais aberta a revisitar partes de seu passado que talvez tivesse evitado antes. Ela entende muito bem o quanto isso seria significativo, especialmente para os filhos deles, e isso é um dos principais motivos de ela estar disposta a seguir em frente com essa ideia”.

A superação da amargura

A fonte encerrou dizendo que “É um passo enorme quando se considera há quanto tempo eles estavam afastados, mas o tempo trouxe muita cura, ambos processaram a dor e chegaram a um ponto em que conseguem deixar para trás a amargura que antes definia a relação entre eles, e agora efetivamente fizeram as pazes”.