Juju Salimeni mostra mansão luxuosa de R$ 19 milhões após reforma gigante

Por KEILA JIMENEZ/CCR7

Publicada em 15/05/2026 às 11h23

Juju Salimeni abriu as portas de sua nova mansão em São Paulo e impressionou os seguidores com os detalhes do imóvel luxuoso. A casa, avaliada em mais de R$ 19 milhões, possui 900 metros quadrados distribuídos em três andares.

Durante a reforma, dois quartos foram transformados em uma suíte ampla com closet de cerca de 40 metros quadrados. A mansão também conta com cinema, salão de beleza, academia e piscina aquecida. Segundo Juju, o maior investimento foi na área comum com churrasqueira, pensada especialmente para receber amigos e familiares.