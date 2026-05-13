13 de Maio: uma conquista forjada na luta

Por Adaides Batista dos Santos – DADÁ

Publicada em 15/05/2026 às 11h33

O 13 de Maio, data da assinatura da chamada Lei Áurea, não pode ser compreendido como um gesto de benevolência da monarquia ou uma concessão espontânea do poder imperial. A abolição da escravidão no Brasil foi resultado de séculos de resistência, sofrimento, organização e luta permanente da população negra escravizada. Antes da tinta da lei secar no papel, milhares de homens e mulheres já haviam escrito, com o próprio corpo e sangue, a história da liberdade.

I – A resistência nasce junto com a escravidão

Desde o instante em que os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil colonial, nasceu também a resistência. Não houve passividade diante da violência do cativeiro. Houve fugas, revoltas, preservação da cultura africana, sabotagens silenciosas, organização coletiva e construção de quilombos, que se tornaram territórios de liberdade em meio à ordem escravista.

O maior símbolo dessa resistência foi o Quilombo dos Palmares, liderado por figuras históricas como Ganga Zumba e, posteriormente, Zumbi dos Palmares. Palmares não foi apenas um refúgio; foi um projeto político de autonomia negra, uma negação concreta da escravidão. Ao lado de Zumbi, também emerge a força de Dandara dos Palmares, mulher guerreira que simboliza a participação decisiva das mulheres negras na luta pela liberdade.

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, diversas rebeliões negras estremeceram o sistema escravista: a Revolta dos Malês, os levantes urbanos, as insurreições rurais e a formação contínua de quilombos em todas as regiões do Brasil demonstravam que a escravidão jamais foi aceita em silêncio.

II – O abolicionismo popular e a força coletiva

No século XIX, a luta negra encontrou novos aliados e ganhou força política nas ruas, nos jornais, nos tribunais e nos movimentos sociais. Mas é preciso compreender: o movimento abolicionista nasceu impulsionado pela resistência dos próprios escravizados. Foram eles os protagonistas centrais da crise do sistema escravista.

Enquanto negros fugiam em massa das fazendas, intelectuais, jornalistas, advogados e ativistas ampliavam a pressão pública contra a escravidão. Entre essas personagens históricas destacam-se Luiz Gama, ex-escravizado que utilizou o Direito para libertar centenas de pessoas; José do Patrocínio, cuja voz incendiava os jornais e os comícios; André Rebouças, defensor da inclusão social dos negros após a abolição; Joaquim Nabuco, articulador político da causa; e Maria Firmina dos Reis, uma das primeiras intelectuais negras a denunciar a brutalidade da escravidão na literatura brasileira.

Também foi decisiva a ação anônima de milhares de mulheres negras, irmandades religiosas, trabalhadores urbanos, jangadeiros, soldados e populares que protegiam fugitivos, organizavam arrecadações e enfraqueciam a estrutura escravista. O povo negro transformou a abolição numa inevitabilidade histórica.

III – O 13 de Maio: liberdade incompleta e memória da luta

Quando Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o sistema escravista já estava moralmente derrotado e socialmente abalado pelas sucessivas lutas populares. O 13 de Maio foi o reconhecimento jurídico de uma batalha vencida pelos que resistiram durante mais de trezentos anos.

Por isso, a data deve ser lembrada não como um presente concedido pelo Estado, mas como uma conquista arrancada pela coragem de um povo que jamais aceitou a escravidão como destino. Cada quilombo, cada revolta, cada fuga, cada manifestação cultural africana preservada no Brasil representou um ato político de resistência.

Entretanto, a abolição veio sem reparação, sem terra, sem educação e sem inclusão econômica para a população negra. A liberdade legal não significou igualdade social. O racismo estrutural, a exclusão e a violência continuaram moldando a sociedade brasileira após 1888.

Refletir sobre o 13 de Maio, portanto, é reconhecer que a história da liberdade no Brasil foi construída pela persistência dos negros e negras que lutaram contra a desumanização. É compreender que a abolição não terminou em 1888: ela permanece como tarefa histórica enquanto houver desigualdade racial, preconceito e exclusão.

OBS: O título da coluna “CULTURA & HISTÓRIA EM TRÊS TEMPOS” é uma homenagem ao jornalista Paulo Queiroz.