Jonas Brothers celebram 20 anos de carreira em SP com artistas brasileiras e promessa de hexa

Por Maira Pracidelli/R7

Publicada em 15/05/2026 às 11h36

Os Jonas Brothers agitaram São Paulo na noite desta quarta-feira (13) com o show de encerramento da etapa sul-americana da turnê Greetings From Your Home Town. Em apresentação única no Nubank Parque, Kevin, Joe e Nick celebraram os 20 anos de carreira da banda com um mix certeiro de nostalgia da “Era de Ouro” da Disney e as faixas do novo álbum do trio.

Após passarem pela Argentina e pelo Chile, os irmãos reafirmaram a conexão especial com o Brasil em uma noite marcada por hits que atravessam gerações, com interações em português e convidadas especiais.

A abertura com Shelf, clássico de 2008, foi o pontapé inicial para um setlist com mais de 30 músicas, incluindo hinos como S.O.S. e Hold On, além de sucessos das trajetórias solo dos irmãos.

Mas o momento que realmente “quebrou a internet” foi a entrada de Joe Jonas no palco, vestindo uma jaqueta personalizada com a frase “O Hexa vem”. O aceno direto à torcida pela seleção brasileira e ao sonho do título mundial de futebol levou o público ao delírio e rendeu milhares de interações nas redes sociais.