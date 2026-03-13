Luciana Gimenez expõe mensagem indecente de seguidor e reage: “coisa mais escrota”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 11h16

A apresentadora Luciana Gimenez, de 56 anos, utilizou as redes sociais para relatar um episódio desagradável ocorrido durante uma interação com seguidores no Instagram. A comunicadora contou que abriu uma caixa de perguntas nos Stories, mas recebeu uma mensagem de teor íntimo considerada inapropriada.

Surpresa com o conteúdo enviado, Luciana decidiu comentar publicamente o ocorrido e demonstrou irritação com a abordagem do internauta. “Olha, eu abro a caixinha de perguntas e me deparo com um homem me mandando isso. Eu queria entender a pessoa quando manda esse tipo de mensagem”, declarou.

A apresentadora também criticou o fato de o seguidor ter feito comentários explícitos sobre partes íntimas. “Primeiro que não deve ter tudo isso de tamanho, né? Para falar isso é porque está com algum problema psicológico. Segundo, que coisa mais desnecessária, que coisa mais escrota”, afirmou.

Em tom irônico, Gimenez questionou qual teria sido a expectativa do homem ao enviar a mensagem. “Acho que eu vou falar o quê? ‘Uau! Meu Deus, vou lá ver quem é esse cara?’”, disse. Antes de encerrar o desabafo, a apresentadora ainda deixou um recado direto sobre limites nas interações online: “Olha, homens... menos. Menos”.