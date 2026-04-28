Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 28/04/2026 às 16h23

Na manhã desta terça-feira (28), o município de Porto Velho deu mais uma demonstração de força no cenário da educação pública ao se tornar anfitrião do Seminário de Educação promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, cuja cerimônia de abertura foi realizada nas dependências do Teatro Banzeiros.

Este é apenas o segundo seminário realizado neste formato em todo o Brasil e reúne representantes de sete estados, trazendo para o debate temas que impactam diretamente a vida de alunos, professores e famílias.

Conselheiros escolares de todo o estado vieram para a capital rondoniense, como é o caso de Eduardo Silva, conselheiro de educação de Nova Brasilândia d'Oeste, município localizado a quase 500 quilômetros de Porto Velho.

De acordo com Eduardo Silva, a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho em receber esse evento é muito positiva. Ele agradeceu o acolhimento dado pela equipe organizadora e celebrou a oportunidade de debater temas tão importantes para a sociedade.

“Quero parabenizar especialmente a Prefeitura de Porto Velho por este evento. É muito difícil todo o trabalho que antecede um encontro como esse, e quando vemos a dedicação de todos, é muito gratificante”, disse.

Porto Velho está inserida em um contexto nacional que valoriza a educação de qualidade e fortalece os conselhos como instrumento de evolução do ensino”, destacou o prefeito Léo Moraes

O presidente nacional da UNCME, Manoel Humberto, destacou a parceria institucional com o município, que possibilitou a realização deste seminário, ocorrido anteriormente apenas uma vez, na cidade de Fortaleza.

“A Prefeitura de Porto Velho está nos apoiando, mesmo sendo um evento de abrangência nacional, onde o sistema irá debater temas que são caros para os educadores, como o Plano Nacional de Educação. Nós só temos a agradecer pela realização deste evento”.

Presente no seminário, o prefeito Léo Moraes deu as boas-vindas a todos os conselheiros e entusiastas da educação presentes. Para ele, é motivo de felicidade saber que o município tem capacidade de promover e receber eventos dessa importância para o país.

“Ficamos muito animados ao ver que Porto Velho está inserido em um contexto nacional que prima por uma educação de qualidade e que enxerga nos conselhos uma das portas para a evolução do nosso ensino. Que todos sejam acolhidos pela nossa cidade, que tem muito a oferecer”.

O próximo seminário acontece no mês de agosto, em Brasília.