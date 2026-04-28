Estratégias para melhoria da aprendizagem são fortalecidas durante apresentação de resultados do Saero 2025

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 28/04/2026 às 16h35

O governo de Rondônia deu início na segunda-feira (27), em Porto Velho, à apresentação dos resultados do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) 2025, durante o 4º Seminário Institucional de Resultados. O evento, de iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) acontece até esta quarta-feira (28), e tem como objetivo compartilhar com as redes de ensino os dados obtidos na avaliação, subsidiando ações pedagógicas voltadas à melhoria da aprendizagem. Os testes do Saero 2025 foram aplicados entre os dias 17 e 28 de novembro, alcançando 122.967 mil estudantes das redes estadual e municipal.

PROGRAMAÇÃO

A programação teve início às 19h, no Teatro Estadual Palácio das Artes de Rondônia, com o lançamento oficial dos resultados. No dia 28, as atividades seguem das 8h às 12h e das 14h às 18h, com painéis educativos e mesas temáticas voltadas à avaliação educacional e ao ensino de Língua Portuguesa e Matemática. O evento conta com a participação de representantes do Ministério da Educação (MEC), do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e de técnicos da Seduc.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a união entre as instituições e os resultados alcançados pelo Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia são fundamentais para o avanço da educação no estado. “Os resultados do Saero nos dão um panorama real da aprendizagem dos alunos e orientam ações concretas para elevar a qualidade do ensino no estado”, salientou.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, destacou que “a união de esforços entre as instituições demonstra que é possível, com uma governança participativa e cooperada, alcançar resultados com evidências concretas de melhoria. Mais de 80% das metas foram atingidas, e esse resultado tende a avançar ainda mais, refletindo em toda a educação do estado.”

A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Luciana Ondei, enfatizou que a escola vai além do ensino, exercendo um papel essencial no cuidado, na proteção e na garantia de direitos das crianças, além de gerar impactos amplos na sociedade e no próprio município. “A escola é tudo. É o lugar onde se ensina, cuida e protege, estando na linha de frente dos direitos das crianças. A educação produz muito mais que ensino, produz saúde, proteção e também gera resultados que se refletem em recursos para o município, a partir dos seus índices e do trabalho desenvolvido nas escolas.”

O conselheiro do TCE-RO, Paulo Neto, evidenciou os avanços na execução do Saero e a importância das avaliações para a melhoria do ensino no estado. “Em 2025, tivemos uma execução mais eficiente em comparação a 2024, marcada por diálogo e intensa participação das redes, o que facilitou a implementação. Também avançamos nas avaliações, deixando de ter apenas uma aplicação anual para oferecer um retrato mais completo da aprendizagem, o que qualifica a tomada de decisão de gestores e professores. Os dados já estão sendo analisados, com monitoramento e intervenções nas escolas, o que deve melhorar ainda mais os resultados, especialmente na alfabetização.”

REGIME DE COLABORAÇÃO

O seminário busca fortalecer o regime de colaboração entre estado e municípios, promovendo a devolutiva dos resultados às equipes envolvidas no planejamento, aplicação e análise da avaliação. Os dados também servirão de base para a construção do Plano Intensivo de Nivelamento das Aprendizagens. Do total de participantes, 49.520 mil alunos pertencem à rede estadual e 73.447 mil à rede municipal, abrangendo turmas do 2º, 3º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

NÍVEL DE APRENDIZAGEM

A avaliação tem como finalidade diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes e orientar políticas públicas educacionais, alinhadas a programas como o Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), o Índice de Desempenho Educacional de Rondônia (Idero) e o Programa de Alfabetização de Rondônia (ProAlfa).