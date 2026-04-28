Festa do Trabalhador terá shows, comitivas e exposição automotiva no Parque dos Tanques

Por Helen Paiva

Publicada em 28/04/2026 às 16h38

A Festa do Trabalhador acontece no dia 1º de maio, no Parque dos Tanques, com shows, comitivas e exposição automotiva. O evento é gratuito e aberto ao público

No dia 1º de maio, a proposta em Porto Velho é transformar o Dia do Trabalhador em um momento de lazer, encontro e diversão. E, para isso, a Prefeitura preparou uma programação especial no Parque dos Tanques.

O evento será gratuito e aberto ao público, com música ao vivo, comitivas e atrações que vão do sertanejo ao universo automotivo.

A proposta é oferecer uma opção de lazer no feriado, reunindo diferentes públicos em um ambiente estruturado e com segurança.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa valoriza o trabalhador e fortalece os espaços de convivência. “Preparamos uma programação especial para que as famílias possam aproveitar o feriado com lazer, segurança e diversão. É um momento de valorização de quem trabalha e constrói a nossa cidade todos os dias”.

A expectativa é que este ano seja ainda melhor, destacou Vanderlei Silva, sobre a Festa do Trabalhador no Parque dos Tanques

De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Vanderlei Silva, a expectativa é repetir e até superar o sucesso da edição anterior: “Ano passado já foi um sucesso, com grande público, e a gente acredita que este ano será ainda melhor. Estamos dando continuidade ao evento, valorizando o trabalhador e trazendo também a cultura sertaneja, além do som automotivo, carros rebaixados e motos de alta cilindrada”.

PROGRAMAÇÃO

A entrada será totalmente gratuita, permitindo o acesso livre ao público durante todo o evento.

As comitivas estarão presentes no local e serão responsáveis pela comercialização de alimentos, como arroz carreteiro e churrasco. O público poderá circular entre os espaços e escolher onde consumir.

“Qualquer pessoa pode participar, conhecer as comitivas e aproveitar o evento. A entrada é livre, e o consumo fica a critério de cada participante”, explicou o presidente.

Além da programação musical, o evento contará com uma área dedicada ao setor automotivo, com exposição de carros rebaixados, motos de alta cilindrada e mais de 100 carretinhas de som.

Os portões serão abertos a partir das 9h da manhã, com início oficial das atividades ao meio-dia.

A programação segue até às 21h, no Parque dos Tanques – Av. Lauro Sodré, 3102.

A festa contará com quatro atrações sertanejas e participação de DJ ao longo do dia, garantindo a animação do público.

SEGURANÇA

O evento contará com apoio da Polícia Militar, segurança privada e equipes da Atividade Delegada, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos participantes.

“A gente convida toda a população para participar com segurança, sair de casa e aproveitar esse momento com a família e amigos”, reforçou Vanderlei.

Com entrada gratuita, programação diversificada e estrutura preparada para receber o público, a Festa do Trabalhador se consolida como uma das principais opções para o feriado, reunindo música, gastronomia e entretenimento em um só espaço.