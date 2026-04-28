Programa de microcrédito rural impulsiona produção e renda de agricultores familiares em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 28/04/2026 às 16h42

O acesso ao crédito rural ganhou um novo impulso na Zona da Mata rondoniense. Na segunda-feira (27), o governo de Rondônia lançou oficialmente o programa Microcrédito Rural – Pronaf B, uma iniciativa que amplia oportunidades para agricultores familiares investirem na produção e melhorarem a renda com condições facilitadas. A ação é fruto da parceria entre a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO) e o Banco da Amazônia (Basa) na região, reforçando o alinhamento entre as instituições para a execução da política pública de desenvolvimento rural.

Voltado principalmente para agricultores familiares, o Pronaf B também contempla povos indígenas, quilombolas, extrativistas e pescadores artesanais. A linha de crédito oferece juros reduzidos de 0,5% ao ano, prazo de até 24 meses para pagamento e bônus de adimplência de 40% para quem quitar as parcelas em dia. Os limites de financiamento são de até R$ 15 mil para mulheres, R$ 12 mil para homens e R$ 8 mil para jovens, garantindo inclusão e incentivo a diferentes perfis dentro da agricultura familiar.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância e o impacto social e econômico da ação para o estado e para as famílias rurais. “O fortalecimento da agricultura familiar passa pelo acesso ao crédito e à assistência técnica, garantindo dignidade, desenvolvimento regional e mais oportunidades para as famílias rurais.”

ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA

Mais do que o acesso ao recurso financeiro, o programa se destaca pela integração com a assistência técnica. Os beneficiários contarão com orientação especializada desde a contratação até a aplicação do crédito, assegurando melhores resultados produtivos.

O diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento rural. “Estamos oferecendo condições reais para que o agricultor produza melhor, com acompanhamento técnico e segurança, fortalecendo a agricultura familiar e gerando renda no campo.”

Para o gerente do Banco da Amazônia da região de Rolim de Moura, Fernando Madureira, a parceria com o governo de Rondônia é essencial para que o crédito rural seja bem aplicado e reduza os riscos para o produtor rural. “Nós destacamos um profissional para prestar suporte e colocamos a agência como parceira nesse processo, para que possamos buscar soluções em conjunto e esclarecer quaisquer dúvidas”, frisou.

DESENVOLVIMENTO RURAL

A iniciativa é importante para a consolidação da agricultura familiar, contribuindo na geração de renda e oportunidades a quem produz, pois integra o conjunto de políticas públicas do governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Emater-RO, voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável em Rondônia. Os interessados em acessar o microcrédito devem procurar o escritório local da Emater-RO em seu município para obter orientações e iniciar o processo.