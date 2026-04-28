Ana Paula Renault debocha e chama Nikolas Ferreira de

Ana Paula Renault voltou a comentar a polêmica envolvendo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), episódio que repercutiu nas redes em 2023 e voltou a ser lembrado durante sua participação no BBB 26. Nesta terça-feira, 28, a jornalista ironizou o parlamentar em uma postagem no X, ao chamá-lo de “gnomo”.
Na publicação, Ana Paula escreveu: “Os homens sempre tiveram medo de mulheres que voam: sejam de vassoura, sejam de jatinho”. Em seguida, uma usuária resgatou o vídeo da discussão entre os dois e comentou: “Você bota medo neles mesmo, né, amor, sempre perfeita”.
Respondendo à mensagem, Ana Paula voltou a provocar Nikolas. “Nota-se que o gnomo está totalmente de pé. Isso explica muuuuuita coisa”, disparou.
Entenda a briga entre Ana Paula e Nikolas Ferreira
O desentendimento entre os dois aconteceu em março de 2023, durante um voo. Sentados lado a lado, Ana Paula começou a gravar o deputado, dando início à discussão.
No vídeo, ela menciona declarações polêmicas feitas por Nikolas na tribuna da Câmara sobre mulheres trans. Na ocasião, o parlamentar apareceu usando uma peruca loira e fez falas consideradas transfóbicas.
“Olha quem sentou do meu lado agorinha”, afirmou Ana Paula ao filmá-lo. Logo depois, completou: “Eu te indaguei se você vai continuar cometendo crimes no plenário”.
Nikolas rebateu citando a expulsão da jornalista do BBB 16, quando ela deixou o programa por agressão.
