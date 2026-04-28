Cartório Eleitoral de Jaru terá horário estendido de atendimento até dia 6 de maio

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 16h31

A 10ª Zona Eleitoral de Jaru informa que o atendimento ao público funcionará em horário estendido até o dia 06 de maio para cobrir as demandas de emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados, regularização do título, alteração cadastral e coleta de biometria.

Até quinta-feira (30), o Cartório Eleitoral, localizado na rua Princesa Isabel, nº 1028, estará aberto das 8h às 18h. Nos dias 01 e 02 de maio, o funcionamento será das 8h às 14h. No domingo (03), das 8h às 12h e de segunda (04) até quarta-feira (06), o atendimento será das 8h às 18h.

Para ter acesso aos serviços, o cidadão deverá comparecer ao local munido de documento oficial com foto. Qualquer dúvida sobre a ação da 10ª zona eleitoral poderá ser sanada por meio dos telefones 69 99600-9781 e 69 99936-4886.