Educação profissional amplia ensino de piscicultura em Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 28/04/2026 às 16h20

Um dos principais setores da economia rondoniense, a piscicultura ganha mais espaço no ensino profissionalizante em Rondônia. Com o objetivo de capacitar mão de obra para o segmento econômico, que cresce em ritmo acelerado no estado, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) amplia as aulas sobre o ramo de atividade para os alunos da unidade executora em Pimenta Bueno, Centro Técnico de Educação Rural (Centec – Abaitará).

A Piscicultura é uma disciplina do Curso Técnico em Zootecnia, mas contempla os alunos dos demais cursos técnicos da instituição de ensino – Agronegócio, Agroecologia e Agropecuária.

Entre os temas estudados estão:

Manejo e Produção

Qualidade da Água

Nutrição e Alimentação

Tecnologias e Sistemas

Estudo do tambaqui, valioso produto de exportação de Rondônia

Segundo o professor de zootecnia do Idep, Marcelo Cabral, que é doutor em ciência animal, as aulas da matéria acontecem uma vez por semana em um tanque de superfície, que foi construído em setembro de 2025, depois da experiência exitosa de um ex-aluno do Curso Técnico em Agropecuária. “O estudante iniciou em agosto de 2024, um estágio sobre aquaponia, um sistema sustentável que combina a criação de peixes, aquicultura, com o cultivo de plantas sem solo, hidroponia”, lembrou o docente.

O trabalho do então formando foi realizado em uma caixa de água com 24 tambaquis. Diante do sucesso da atividade acadêmica, um produtor fez a doação de 150 unidades do peixe, cuja produção em Rondônia é recorde, fazendo do estado um dos maiores exportadores no Brasil desse pescado.

MERCADO GLOBAL

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, qualificar mão de obra no setor, que é um dos pilares da economia rondoniense, é fundamental porque incentiva as novas gerações a manter o avanço do agronegócio, outra vocação econômica do estado. “Rondônia vem se destacando cada vez mais pela qualidade da sua produção. A costelinha de tambaqui, por exemplo, já foi premiada em um evento nos Estados Unidos, vencendo mais de setenta outros produtos de diversas partes do mundo”, evidenciou.