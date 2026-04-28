Ações de fiscalização conjunta são realizadas em postos de combustíveis em Porto Velho

Por Damiana Barbosa

Publicada em 28/04/2026 às 17h01

Com o objetivo de assegurar o direito do consumidor por meio da conformidade metrológica nos estabelecimentos comerciais, o governo de Rondônia realizou, no dia 15 de abril, uma fiscalização técnica, que percorreu quatro postos de combustíveis em Porto Velho. A operação, executada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia (Ipem-RO), teve como foco combater erros de medição, vazamentos e violação de lacres, e contou com a atuação conjunta do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A operação inspecionou 11 equipamentos, resultando na identificação de fraudes metrológicas, interdição de bicos de combustíveis e reprovação imediata de unidades que apresentavam falhas graves.

O Ipem-RO, intensificou ainda as tratativas para monitorar não apenas os postos, mas também a qualidade dos reparos realizados por oficinas credenciadas, com o intuito de reduzir as irregularidades no mercado e consolidar um ambiente de livre concorrência, onde os consumidores tenham a segurança de receber exatamente o volume pelo qual pagam.

O presidente do Ipem-RO, Marcelo Silva dos Santos, destacou o papel das instituições de controle. “Trabalhamos para assegurar que o consumidor receba exatamente aquilo pelo que está pagando. Operações conjuntas como esta fortalecem a confiança da população nas instituições e garantem que o mercado de combustíveis atue dentro das normas técnicas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).”

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Qualquer suspeita de irregularidade em bombas de combustíveis ou ausência de lacres oficiais deve ser comunicada à Ouvidoria do Ipem-RO:

WhatsApp: (69) 3212-8571