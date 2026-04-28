João Gomes, Mestrinho e Jota.pê celebram sucesso de

Por BLOG DA THAÍS SANTANNA/R7

Publicada em 28/04/2026 às 16h10

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lotaram o Allianz Parque, em São Paulo, no sábado (25) com o último show da primeira parte do projeto Dominguinho. Logo que entraram no palco, os cantores ficaram impactados ao ver as 50 mil pessoas que os aguardavam para a apresentação.

“Será que esse povo veio no show certo?”, brincou Jota.pê, ao lado dos amigos, todos emocionados.

Ao longo de duas horas e meia, o trio cantou todas as músicas do projeto, além de alguns improvisos, covers e canções de cada um deles. Além disso, Bruna Black, Fagner, Vanessa da Mata e Tato, do Falamansa, fizeram participações especiais, que levantaram o público.

“Foi daquelas noites que a gente sonha e depois vive de verdade. O estádio cantando junto, do começo ao fim… parecia que cada música tinha uma história ali no meio do povo. Dominguinho é isso: coração aberto, sentimento e todo mundo na mesma vibe”, declarou João Gomes ao blog.