Câmara rejeita título de Cidadão Recifense a Wagner Moura

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 28/04/2026 às 16h14

A Câmara Municipal do Recife rejeitou na segunda-feira, 27, a proposta que concederia o título de cidadão recifense ao ator Wagner Moura, 49.

A iniciativa, apresentada pelo vereador Carlos Muniz (PSB), não atingiu o número mínimo de votos necessários para aprovação. Dos 37 parlamentares da Casa, apenas 23 participaram da sessão no momento da análise.

Na votação, 16 vereadores se posicionaram favoravelmente, enquanto sete votaram contra. O placar foi publicado no site oficial da Câmara do Recife.

Autor do projeto, Carlos Muniz afirmou que a homenagem foi motivada pela atuação de Wagner Moura no filme “O Agente Secreto”. Segundo ele, a obra destacou aspectos da cultura, da história e do folclore recifense, elementos importantes para a identidade local.

O vereador também ressaltou a repercussão do longa, que conquistou prêmios em festivais e projetou o Recife no cenário internacional do cinema. Para Muniz, o ator conseguiu levar ao personagem características marcantes da capital pernambucana.

Já o vereador Eduardo Moura (Novo) se manifestou contra a proposta. Ele questionou os benefícios práticos da homenagem para a população e afirmou que o Legislativo deveria priorizar pautas consideradas mais urgentes.

Veja como votaram os vereadores

A favor:

Aderaldo Pinto (PSB);

Carlos Muniz (PSDB);

Chico Kiko (PP);

Fabiano Ferraz (MDB);

Gilberto Alves (Republicanos);

Hélio Guabiraba (PSB);

Júnior de Cleto (PSB);

Luiz Eustáquio (PSB);

Marco Aurélio Filho (PV);

Professora Ana Lucia (Republicanos);

Rinaldo Júnior (PSB);

Rodrigo Coutinho (Republicanos);

Romerinho Jatobá (PSB);

Samuel Salazar (MDB);

Tadeu Calheiros (MDB);

Zé Neto (PSB)… – Veja mais em https://www.uol.com.br/splash/noticias/2026/04/28/titulo-de-cidadao-recifense-e-negado-a-wagner-moura.ghtm?cmpid=copiaecola

Contra:

Agora é Rubem (PSB);

Allef Collins (PP);

Davi Muniz (PSB);

Eduardo Moura (Novo);

Gilson Machado Filho (PL);

Felipe Alecrim (Novo);

Thiago Medina (PL).