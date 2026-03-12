Comentário de Milena sobre filha de Cowboy repercute nas redes: “Repugnante!”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 14h38

Uma conversa dentro do Big Brother Brasil voltou a repercutir fora da casa. No BBB 26, a participante Milena foi alvo de críticas após um comentário envolvendo a família de Alberto Cowboy durante um diálogo com Samira.

A situação ocorreu quando as duas sisters comentavam sobre as fotos das famílias exibidas no reality. Em determinado momento, ao mencionar uma imagem da filha de criação de Alberto, Milena afirmou: “A criança não é dele, graças a Deus que não tem o sangue dele!”. A declaração repercutiu imediatamente entre os fãs do programa.

A menina citada na conversa é Fiorella, de 4 anos, filha de Priscilla Monroy, esposa do participante. Apesar de não ser filha biológica, ela é tratada por Alberto como filha do coração, o que levou muitos internautas a considerarem a fala ofensiva.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Alberto divulgou uma nota criticando a declaração da sister e classificando o comentário como desrespeitoso. No comunicado, a equipe afirmou: “Repugnante! Milena, pela segunda vez, debocha da paternidade de Alberto com sua filha de coração”.

A esposa do participante também se manifestou publicamente sobre o caso. Em publicação nas redes, Priscilla lamentou que a criança tenha sido mencionada durante a discussão. “É lamentável que, para tentar ferir o Alberto, Milena siga fazendo a escolha consciente de usar a nossa filha. Criança não tem nada a ver com conflitos de adultos”, escreveu.

A repercussão dividiu opiniões entre os espectadores do reality, com parte do público criticando o comentário e outros discutindo o episódio nas plataformas digitais.