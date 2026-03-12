Obra na Rua Mato Grosso soluciona problemas de drenagem no Bairro Dom Bosco

Por Natalino FS

Publicada em 12/03/2026 às 14h16

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realiza nesta quinta-feira (12) uma importante intervenção na Rua Mato Grosso, no cruzamento com a Rua Rio Solimões, no Bairro Dom Bosco, nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil e Fundamental (Meief) Professora Miriam Trajano Lopes. A obra tem como objetivo solucionar antigos problemas de drenagem que vinham afetando moradores da região e a comunidade escolar.

O local enfrentava dificuldades no escoamento da água da chuva, já que a drenagem existente não suportava o volume acumulado, especialmente devido às condições do solo, que é bastante úmido. Com isso, eram frequentes a água, fazendo com que a lama escorresse pela rua e provocasse o acúmulo de poças, principalmente próximo a academia.

Para resolver a situação, a equipe da Semosp realizou a substituição do aterro por pedra rachão, material que permite maior eficiência na drenagem e no escoamento da água. A medida busca melhorar a captação das águas pluviais e reduzir os transtornos causados durante o período de chuva.

Após a conclusão da obra, será realizada uma vistoria no pátio da escola e nas áreas próximas para verificar se o problema de escoamento foi solucionado, se a formação de lama no pátio foi eliminada e se as condições de drenagem atendem às necessidades da população, especialmente dos pais e responsáveis que utilizam diariamente o acesso à escola.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), a Semosp segue um cronograma de trabalho voltado para atender as demandas prioritárias do município. “Esse serviço vai resolver um problema antigo de alagamento que prejudicava principalmente pais e alunos. Ao mesmo tempo, representa mais um investimento significativo em infraestrutura no bairro. Com essas melhorias, a rua se torna mais segura e acessível, além de contribuir para a valorização da região”, destacou.

O senhor Thiago Santos também acompanha de perto o andamento dos trabalhos e ressaltou a importância das melhorias realizadas pela prefeitura. “Tenho acompanhado o avanço rápido das obras e, em breve, teremos mais segurança na Rua Mato Grosso, além de um melhor acesso à escola. Só temos a agradecer à prefeitura por essa conquista”, afirmou.