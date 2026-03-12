SINDSEF-RO convoca servidores federais de Porto Velho para ciclo de assembleias; cronograma de encontros começa na próxima segunda-feira(16)

Por SINDSEF-RO

Publicada em 12/03/2026 às 14h09

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF-RO) está iniciando neste mês de março, que prevê uma série de reuniões presenciais em diversos órgãos federais da capital. O objetivo é aproximar a diretoria da base e discutir temas da categoria.

O cronograma de encontros começa na próxima segunda-feira, dia 16 de março, e se estende até o final da semana. A pauta das reuniões é extensa e abrange desde informes gerais, atualizações jurídicas e escolha de delegados de base, pilar essencial para a representatividade dos servidores junto ao sindicato. Além disso, haverá espaço para debates sobre outros assuntos de interesse direto dos filiados.

A maratona de assembleias passará por locais estratégicos da saúde e da administração federal. Entre os dias 16 e 18 de março, o foco será o setor hospitalar e de vigilância, com passagens pelo CEMETRON, Hospital de Base, DCV/Endemias, Cosme e Damião e João Paulo II. Na sequência, nos dias 19 e 20, as equipes do SINDSEF-RO estarão no IBAMA, DNIT, Funasa e encerram o ciclo no Ministério da Saúde.

A diretoria do sindicato reforça que as reuniões serão realizadas com qualquer número de presentes e destaca a importância da participação de todos os filiados. Este é o momento para que o servidor tire dúvidas, entenda o andamento de processos jurídicos e fortaleça a luta coletiva da gestão 2026/2028, que traz como lema a afirmação de que a força da categoria reside na ação conjunta de seus membros.

Confira o calendário: