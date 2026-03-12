Segurança em postes: Energisa alerta técnicos de telecomunicações sobre riscos próximos à rede elétrica

Por ENERGISA

Postes de energia não abrigam apenas a rede elétrica. Em muitos casos, a estrutura também é compartilhada com cabos de internet e telefonia de empresas de telecomunicações. Nessas situações, técnicos precisam subir aos postes para realizar manutenções e reparos, uma atividade comum, mas que exige atenção redobrada por envolver riscos elevados. Por isso, a Energisa reforça a importância da adoção rigorosa de medidas de segurança por profissionais que atuam próximos à rede elétrica.

Em Rondônia, entre 2021 e 2025, cinco profissionais de empresas de telefonia e internet perderam a vida durante intervenções em postes e estruturas compartilhadas, evidenciando os riscos das atividades realizadas próximas à rede elétrica.

A concessionária orienta que técnicos sigam protocolos de segurança, utilizem corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e verifiquem previamente a situação do poste.

“Nosso alerta é para que todos os técnicos de empresas de telecomunicações nunca subestimem os riscos de estar perto da rede elétrica. A eletricidade não dá segunda chance. A adoção de práticas seguras, como manter distância mínima dos cabos energizados, utilizar os equipamentos adequados e solicitar apoio quando necessário, pode salvar vidas”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.

Entre as principais orientações estão:

Utilizar sempre os EPIs recomendados.

Manter distância segura dos cabos de energia.

Conferir previamente se o poste possui cabos energizados.

Acionar a concessionária em caso de dúvidas ou necessidade de apoio.

