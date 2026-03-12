Locais de prova do concurso da Semtran já estão disponíveis para consulta

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 14h28

Os candidatos inscritos no concurso público para Agente Municipal de Trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) já podem consultar os locais de realização da prova objetiva. A informação está disponível na Área do Candidato, no site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Gestão Pública e Pesquisa (IBGP).

A Semtran orienta que a consulta deve ser feita individualmente, mediante acesso com login e senha no sistema da banca. No portal, os candidatos podem verificar o endereço do local de prova, horário de abertura e fechamento dos portões e demais orientações para o dia do exame.

A prova objetiva está marcada para o dia 15 de março de 2026, conforme o cronograma do edital do concurso. O concurso público da Prefeitura de Vilhena oferece 15 vagas imediatas para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, além do cadastro reserva. O cargo exige ensino médio completo ou curso técnico, e a remuneração inicial é de R$ 3 mil, além de benefícios previstos em lei. A seleção contará ainda com outras etapas, como teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação, após a aprovação na prova objetiva.

A Prefeitura reforça que é fundamental que os candidatos consultem com antecedência o local de prova e leiam atentamente todas as orientações disponíveis na área do candidato para evitar imprevistos no dia da avaliação.