FACULDADES

De Rondônia: FIMCA, UNINASSAU, Metropolitana e Afya são reprovados no Exame Nacional de Formação Médica

Avaliação nacional do Inep atribuiu conceitos considerados insatisfatórios a faculdades em Porto Velho e Vilhena; sanções podem incluir bloqueio de vagas, restrições ao Fies e Prouni e cortes a partir de 2026