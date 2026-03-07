Pôr do Sol Musical terá edição especial com três dias de programação no Complexo Madeira-Mamoré

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebe, neste fim de semana, uma edição especial do projeto Pôr do Sol Musical com três dias consecutivos de apresentações. A programação acontece de sexta-feira (06/03) a domingo (08/03), sempre das 18h às 21h, reunindo artistas locais e público no entardecer às margens do rio Madeira.
Tradicionalmente realizado aos sábados e domingos, o projeto terá uma noite extra nesta semana, ampliando a agenda cultural do espaço histórico, que se consolidou como um dos principais pontos de lazer e convivência em Porto Velho.
Programação
Sexta-feira (06/03)
• Bielzinho
• 18h às 21h
• Patrocínio: Coronel Church
Sábado (07/03)
• Joel dos Teclados
• 18h às 21h
• Parceria: Sesc
Domingo (08/03)
• Viviane Silva
• 18h às 21h
• Patrocínio: Coronel Church
O Pôr do Sol Musical integra a programação cultural permanente do Complexo Madeira-Mamoré e tem como proposta valorizar artistas locais, estimular a ocupação do espaço público e oferecer opções gratuitas de lazer para moradores e visitantes da capital.
