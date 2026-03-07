Pôr do Sol Musical terá edição especial com três dias de programação no Complexo Madeira-Mamoré

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 11h40

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebe, neste fim de semana, uma edição especial do projeto Pôr do Sol Musical com três dias consecutivos de apresentações. A programação acontece de sexta-feira (06/03) a domingo (08/03), sempre das 18h às 21h, reunindo artistas locais e público no entardecer às margens do rio Madeira.

Tradicionalmente realizado aos sábados e domingos, o projeto terá uma noite extra nesta semana, ampliando a agenda cultural do espaço histórico, que se consolidou como um dos principais pontos de lazer e convivência em Porto Velho.

Programação

Sexta-feira (06/03)

• Bielzinho

• 18h às 21h

• Patrocínio: Coronel Church

Sábado (07/03)

• Joel dos Teclados

• 18h às 21h

• Parceria: Sesc

Domingo (08/03)

• Viviane Silva

• 18h às 21h

• Patrocínio: Coronel Church

O Pôr do Sol Musical integra a programação cultural permanente do Complexo Madeira-Mamoré e tem como proposta valorizar artistas locais, estimular a ocupação do espaço público e oferecer opções gratuitas de lazer para moradores e visitantes da capital.