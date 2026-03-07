Dia da Mulher recebe ação voltada à saúde e bem-estar

Por Gian Souza

Publicada em 07/03/2026 às 11h50

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza neste domingo (8) um evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A ação acontece das 16h às 21h, no Espaço Alternativo, e contará com atendimentos de saúde, cuidados estéticos e atividades de promoção do bem-estar, proporcionando um momento de atenção e valorização das mulheres.

Durante o evento, serão realizados atendimentos voltados à prevenção, orientação e cuidados básicos de saúde.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Vacinação:

- Tétano

- Hepatite B

- Febre Amarela

- Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)

- Influenza (Gripe)

- COVID-19

Atendimentos de saúde e prevenção:

- Atendimento de enfermagem

- Verificação de glicemia

- Verificação de pressão arterial

- Regulação e inserção de Implanon

- Terapias integrativas e bem-estar

- Auriculoterapia

- Ventosaterapia

Cuidados estéticos:

- Corte de cabelo

- Escova

- Serviços de manicure (unhas)

Mas atenção: a inserção de Implanon é destinada somente às pacientes que já estão reguladas e com procedimento previamente agendado para o dia.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a ação busca aproximar os serviços de saúde da população e reforçar o cuidado com as mulheres.

“Essa é uma forma de levarmos serviços importantes de saúde para mais perto da população, garantindo acesso à prevenção, orientação e cuidados que fazem a diferença na qualidade de vida das mulheres”, destacou o secretário.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população feminina aos serviços de saúde e bem-estar, além de promover um momento de cuidado e valorização das mulheres, marcando as comemorações do Dia Internacional da Mulher.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que a gestão municipal tem buscado fortalecer políticas públicas voltadas à valorização e ao cuidado com as mulheres.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher também é garantir acesso a serviços, acolhimento e qualidade de vida. Nossa gestão trabalha para ampliar cada vez mais essas ações e cuidar das mulheres de Porto Velho”, afirmou o prefeito.

A ação conta também com a participação de parceiros como a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semtel), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social e a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), entre outros.