Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 11h11

A formação dos grupos da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta-feira (6) e definiu que Guaporé e Porto Velho disputarão a primeira fase na mesma chave. Com isso, a competição nacional terá confrontos diretos entre os dois representantes de Rondônia ainda na etapa inicial do torneio.

A edição deste ano apresenta mudanças relevantes. O número de participantes foi ampliado de 64 para 96 clubes, distribuídos em 16 grupos regionalizados. A competição está prevista para começar em 5 de abril e terá encerramento programado para 13 de setembro.

Dentro dessa configuração, Guaporé e Porto Velho aparecem no Grupo A2. A chave reúne equipes dos estados do Acre, Tocantins e Rondônia, obedecendo ao critério geográfico adotado pela CBF para reduzir custos logísticos e facilitar deslocamentos.

Além dos dois clubes rondonienses, integram o grupo Independência-AC, Galvez-AC, Humaitá-AC e Araguaína-TO. Cada grupo conta com seis equipes, que se enfrentam em partidas de ida e volta ao longo da primeira fase. Ao final dessa etapa, os quatro melhores avançam para o mata-mata.

A presença simultânea de Guaporé e Porto Velho na mesma chave assegura ao menos dois duelos estaduais durante a fase classificatória da competição. Os confrontos passam a integrar o calendário nacional da Série D e podem influenciar diretamente a disputa por vagas na etapa seguinte.

O Porto Velho chega ao torneio com participação recente em competições nacionais, enquanto o Guaporé busca ampliar sua presença no cenário brasileiro representando o futebol rondoniense.

Também foi confirmado o novo sistema de acesso. Na temporada 2026, seis clubes garantirão vaga na Série C de 2027. Sobem os quatro semifinalistas da competição, além de duas equipes que avançarem por meio de playoffs disputados entre os times eliminados antes das semifinais.

Outro incentivo previsto no regulamento é a classificação automática do campeão da Série D para a terceira fase da Copa do Brasil da temporada seguinte.