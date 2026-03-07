Rolim de Moura anuncia Sérgio Duarte como treinador do futebol feminino

Por ROW NEWS

Publicada em 07/03/2026 às 09h28

O Rolim de Moura Esporte Clube segue estruturando o seu projeto para fortalecer o futebol feminino e confirmou a contratação do experiente treinador Sérgio Duarte para comandar a equipe na temporada.

Natural de Manaus (AM), Sérgio dos Santos Duarte, de 60 anos, é um profissional com ampla experiência no futebol brasileiro, tendo atuado como jogador e treinador ao longo de décadas no cenário nacional. Antes de iniciar a carreira à beira do campo, atuou como meio-campista em sua trajetória como atleta profissional.

Ao longo da carreira como técnico, Duarte acumulou passagens por diversas equipes tradicionais da região Norte, como São Raimundo-AM, Iranduba, Rio Negro, Fast Clube, Sul América, Instituto 3B e Real Ariquemes-RO, construindo um currículo marcado por campanhas competitivas e experiência em competições estaduais e nacionais.

Entre os destaques de sua trajetória, está a campanha de 2021 com o São Raimundo-AM, quando levou o clube à final do Campeonato Amazonense, recolocando a equipe em evidência no cenário regional.

Agora, o treinador chega ao Rolim de Moura com a missão de liderar o novo projeto do futebol feminino do clube, que busca revelar talentos da região e fortalecer a modalidade em Rondônia.