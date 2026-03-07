“E não é que ficou legal?”, diz Ana Castela ao aparecer loira nas redes sociais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 10h24

A cantora Ana Castela chamou a atenção dos fãs ao surgir com um visual diferente nas redes sociais. Conhecida pelos cabelos escuros, a artista apareceu loira em uma publicação e reagiu com bom humor à mudança temporária.

No vídeo compartilhado com os seguidores, a sertaneja utilizou uma peruca com fios longos e claros e comentou a própria transformação. “Gente, e não é que ficou legal? Tô passando mal”, brincou a cantora ao ver o resultado.

A mudança rendeu diversos comentários dos fãs. “Se morena já era linda, agora loira está mais linda ainda”, escreveu um seguidor. Outro afirmou que a artista ficou com aparência de “mulherão”, enquanto um terceiro comentou que o visual lembrou a influenciadora Virginia Fonseca.

Além do novo estilo, a evolução física da cantora também tem sido observada pelo público. Ana Castela costuma compartilhar nas redes sociais sua rotina de treinos e a prática de atividades físicas.

Na última quinta-feira (5), a artista publicou um vídeo em frente ao espelho exibindo o resultado do corpo após um treino na academia. A sertaneja tem adotado um estilo de vida mais voltado ao fitness e frequentemente divide momentos dessa rotina com os fãs.

Apesar da repercussão do novo visual, a transformação não foi permanente. Em outra publicação recente, Ana Castela apareceu novamente com os cabelos longos e escuros, mantendo o estilo que já se tornou sua marca.