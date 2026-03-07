Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: “O amor se transformou em amizade”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 10h20

O cantor Diogo Nogueira contou que escreveu uma canção em homenagem à atriz Paolla Oliveira, sua ex-companheira. A música, intitulada “Flor de Caña”, integra o álbum mais recente do sambista, Infinito Samba. Apesar da dedicatória, o artista afirmou que não há planos de retomar o relacionamento.

Em entrevista ao portal g1, Nogueira explicou que a composição é uma forma de reconhecimento à importância que a atriz teve em sua trajetória pessoal. “A gente se respeita. Isso não quer dizer que uma homenagem que estou fazendo para uma pessoa que foi importante na minha trajetória, que eu esteja pedindo para voltar. Isso é um desejo do público, não é nosso”, afirmou.

Segundo o cantor, a ideia surgiu durante uma viagem e foi preparada como presente de aniversário para Paolla Oliveira. Ele relembrou a reação da atriz ao receber a surpresa. “No dia do aniversário dela, eu disse que tinha um presente. ‘Eu não comprei’, eu disse. Ela ficou com olho arregalado. Foi incrível”, contou.

Diogo também comentou que, mesmo após o término do relacionamento, os dois mantêm contato frequente. “Eu falo com ela semanalmente. O casal não existe, mas o amor continua. Ainda me preocupo com ela. O amor se transformou em amizade”, declarou o artista.