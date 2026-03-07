“O jogo perdeu a graça para mim”, desabafa Ana Paula Renault após conflitos no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/03/2026 às 10h28

A disputa no reality ganhou novos capítulos após a Prova do Líder vencida por Alberto Cowboy e Jonas, encerrada na sexta-feira (6). Durante uma conversa com aliados, Ana Paula Renault demonstrou abatimento com os rumos do jogo e afirmou estar perto do limite emocional dentro da competição.

Em diálogo com Juliano Floss e Samira, a jornalista reagiu à sugestão de votar em conjunto com aliados de Babu Santana, participante com quem tem acumulado atritos. “Para eu voltar a jogar aqui de novo, voltar ao que era antes, eu teria que tirar o ‘uni duni tê’ [Babu] primeiro. Porque, pra mim, o que ele falou foi bem grave. Ele pode ter tirado todas as oportunidades que eu tinha”, declarou.

Juliano também comentou o episódio e disse ter ficado incomodado com as falas dirigidas à colega. “O que eu fico triste é que estão fazendo isso com você desde a primeira semana. Confesso que foi isso que me fez criar um carinho maior por você. [...] Quando aquele moleque falou aquilo, e eu andava com aquele moleque... eu falei: ‘não quero mais olhar na sua cara’. Eu fiquei com dó. Não é possível que o cara falou isso”, afirmou.

Ana Paula respondeu que não queria despertar pena, mas sim compreensão sobre as questões sensíveis levantadas durante o conflito. Ela mencionou, por exemplo, debates envolvendo temas raciais trazidos por Babu Santana durante as discussões.

“Não é um participante aqui ficar jogando pautas na cara um do outro. Isso é a sociedade que vê e sente se realmente é um reflexo necessário. Mas uma pessoa que tem uma determinada proeminência num grupo falar assim... eu achei beeem pesado. Bem complicado. Aí não é querer jogar comigo aqui dentro mais”, afirmou.

Em outro momento do desabafo, visivelmente emocionada, a participante afirmou que o clima do programa tem se tornado desgastante. “O jogo perdeu a graça para mim. Ninguém quer jogar comigo aqui dentro”, disse.

Ela também relembrou um episódio em que foi comparada à ex-participante Karol Conká, uma das figuras mais controversas da história do reality. Para Ana Paula, a situação teria sido usada de forma estratégica pelo adversário.

“Ele fez de caso pensadaço. Pelo simples fato de ser covarde e não querer jogar comigo aqui dentro. [...] Pra mim perdeu a graça total. Não tem como uma pessoa jogar essas pautas, que pra mim são tão caras, e eu continuar brigando por causa de um filho da put*”, afirmou.

Apesar da crítica, a jornalista reconheceu que possui privilégios dentro da sociedade, mas disse que preferia que os conflitos no jogo se limitassem à estratégia da competição. Segundo ela, o desgaste emocional aumentou com o passar dos dias.

“Vai chegando agora que está na metade, vai ficando bem exaustivo. Eu tenho 50 dias aqui dentro. Por que as pessoas não se utilizam dos meus 50 dias aqui dentro? Eu errei por 50 dias. Por que não pegam meus milhares de erros aqui dentro? Tem que pegar hate de fora?”, questionou.

No fim do desabafo, Ana Paula levantou dúvidas sobre a repercussão do conflito fora do programa e demonstrou preocupação com possíveis impactos na opinião pública. “Ele tentou pautar meu cancelamento. O que ele faz aqui é ditar tudo. É o mestre! Mas e se ele realmente ditou? E se isso está acontecendo lá fora? Eu estou fazendo hora extra aqui e realmente... não tenho por que continuar”, concluiu.