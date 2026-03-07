Aulas de ballet em Ariquemes e no Distrito Bom futuro

Por Assessoria

Publicada em 07/03/2026 às 11h38

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTEC, está com o Chamamento Público nº 003/2026 aberto para selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em firmar parceria para a realização de aulas de ballet clássico voltadas para crianças, adolescentes e jovens.

A iniciativa tem como objetivo promover formação cultural, inclusão social e desenvolvimento artístico no município.

Período de envio das propostas: 05/03 a 04/04/2026

Envio: [email protected]