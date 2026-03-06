Por João Rafael Costa

Publicada em 06/03/2026 às 09h35

Palmeiras sai na frente no Paulistão Casas Bahia, Fluminense ganha reforço para o clássico. Tabelinha Rondoniense: Rondônia vibra com o futebol e o Off Road.

Paulistão - O Palmeiras saiu na frente na busca pelo título. Em Barueri, o time de Abel Ferreira venceu o Novorizontino com um gol certeiro de Flaco López. O triunfo teve as mãos de Carlos Miguel, que defendeu um pênalti crucial de Robson, segurando o placar mínimo.

Com o resultado, o Verdão joga por um empate no domingo (8), em Novo Horizonte. Já o Tigre precisa vencer por dois gols de diferença para erguer a taça inédita. A promessa é de um "Jorjão" lotado para a grande decisão.

Carioca - O Fluminense ganhou uma excelente notícia para a decisão domingo (8). O volante Nonato está recuperado de lesão e já treina com o grupo no Maracanã. A volta foi relâmpago: o atleta retornou em apenas nove dias, superando a previsão inicial de três semanas fora.

Agora, cabe ao técnico Zubeldía se escala o meio-campista entre os titulares no Fla-Flu. Após desfalcar o time contra o Vasco, Nonato surge como peça-chave para buscar o 34º título estadual.

Tabelinha Rondoniense

Sob forte chuva, Galo da BR segura o 0 a 0 no Aluizão e segue invicto no Rondoniense. Evento gratuito nos dias 21 e 22 de março terá "bate-bate" de carros, trilhão e maratona. Com premiação total de R$ 14 mil, torneio consagra equipe de Colorado do Oeste no topo.

Estadual - Em duelo direto pela ponta da tabela, Ji-Paraná e Porto Velho empataram sem gols nesta quarta-feira. O jogo, marcado por muita disputa tática e um gramado pesado pela chuva, confirmou a solidez defensiva das duas equipes. O goleiro Digão foi decisivo ao evitar a derrota da Locomotiva no fim com ótimas defesas.

Com o resultado, o Galo chega aos 26 pontos e mantém a liderança isolada, enquanto o Porto Velho segue na vice-liderança com 24. O próximo desafio do líder é contra o Guaporé, no domingo (8)

Jerico - Preparem as máquinas! Nos dias 21 e 22 de março, o Beira Rio, em Cacoal, será o palco do Jerico Off Road 4x4. A programação começará no sábado (21), às 18h, com o radical "Destroy Car" e encontro de carros antigos

No domingo (22), a emoção continuará com o Trilhão de Motos, o potente "Tratoraço" e a tradicional corrida de Jericos e Gaiolas. O encerramento ficará por conta da Maratona da Lama, que premiará os pilotos mais resistentes. Diversão garantida para toda a família com entrada franca.

Barrão - A grande final do Campeonato Barrão 2025 coroou o time CPW Eletroar como o grande campeão. Em duelo no Campo do Edson, a equipe de Colorado do Oeste faturou R$ 7 mil. O Internacional (Cerejeiras) ficou com o vice, seguido por Mixto (Corumbiara), e Cansados FC

O torneio, que reuniu 18 equipes desde dezembro, destacou os artilheiros Arthur Miguel e Wanderson Rodrigues, ambos com 9 gols. Realizado pela Semcel, o evento reafirma a força do futebol amador no Cone Sul de Rondônia.