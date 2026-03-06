Guaporé é goleado pelo Juventude por 5 a 0 e se despede da Copa do Brasil 2026

Por ROLNEWS

Publicada em 06/03/2026 às 08h37

O Guaporé de Rolim de Moura se despediu da Copa do Brasil 2026 após ser goleado pelo Juventude por 5 a 0, na noite desta quinta-feira (5). A partida foi realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), válida pela segunda fase do torneio nacional.

Com o resultado, o time gaúcho garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, enquanto a equipe rondoniense encerra sua participação na competição.

Como foi o jogo

O Juventude abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento preciso de Raí Ramos, Marcos Paulo subiu de cabeça e colocou a bola no fundo da rede.

Nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, Pablo Roberto ampliou o placar. O jogador finalizou forte, a bola bateu no travessão e ultrapassou a linha do gol antes de sair, confirmando o segundo gol do time gaúcho.

Ainda no primeiro tempo, o Juventude marcou o terceiro. Marcos Paulo apareceu novamente e finalizou de letra, após uma jogada que começou no campo defensivo da equipe mandante.

Na etapa final, o Juventude seguiu dominante. Lucas Mineiro marcou o quarto gol aos 42 minutos, e Gabriel Taliari fechou a goleada aos 45 minutos do segundo tempo, decretando o placar final de 5 a 0.