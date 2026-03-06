Por Assessoria

Publicada em 06/03/2026 às 09h12

No dia 08 de março de 2026, Espigão D’Oeste será palco do Campeonato Estadual MTB XCM, uma grande competição que promete reunir atletas de diversas regiões de Rondônia em um verdadeiro desafio de resistência, superação e velocidade pelas estradas do interior do município.

A realização é da FECRO, entidade responsável por promover e fortalecer o ciclismo no estado, garantindo uma competição organizada e de alto nível para atletas e amantes do mountain bike.

Mais do que uma disputa esportiva, o evento representa um momento importante para a valorização de Espigão D’Oeste, colocando o município em evidência no calendário esportivo estadual. A presença de atletas, equipes e visitantes também contribui para movimentar a economia local, incentivar o turismo esportivo e destacar as belezas naturais da região.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da SEMELC - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, reforçando o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e com a realização de eventos que promovem saúde, integração social e oportunidades para os atletas do município.

O campeonato também recebe o apoio da deputada federal Sílvia Cristina e do deputado estadual Ismael Crispin, fortalecendo parcerias que contribuem para o desenvolvimento do esporte e para a realização de importantes iniciativas em Espigão D’Oeste.

A inscrição será solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, unindo esporte e solidariedade em uma ação que também ajuda quem mais precisa.

Espigão D’Oeste segue avançando, incentivando o esporte, valorizando seus atletas e fortalecendo iniciativas que levam desenvolvimento e orgulho para toda a população.