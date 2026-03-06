Sebrae em Rondônia abre inscrições para missão empresarial à Beauty Fair 2026

Por sebrae

Publicada em 06/03/2026 às 16h42

Empreendedores do setor de beleza terão a oportunidade de participar da maior feira de beleza das Américas, em São Paulo, com apoio do Sebrae

O Sebrae em Rondônia está com inscrições abertas para a Missão Empresarial Beauty Fair 2026, iniciativa que levará empreendedores do setor de beleza para participar da Beauty Fair 2026, que acontece de 5 a 8 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A missão é voltada para profissionais e empresários que desejam acompanhar de perto as principais tendências, lançamentos e oportunidades de negócios do mercado da beleza.

Tendências e inovação no mercado da beleza

Durante a feira, os participantes terão acesso a lançamentos de produtos, equipamentos e soluções tecnológicas voltadas para clínicas de estética, esmalterias, salões de beleza, barbearias, cabeleireiros, distribuidores de cosméticos e perfumarias.

A programação inclui ainda congressos técnicos, workshops e encontros especializados, como o Congresso de Manicures, o Congresso Barber e o Hair Summit.

A missão empresarial organizada pelo Sebrae busca fortalecer os pequenos negócios do setor, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de ampliar conhecimentos, acompanhar as transformações do mercado e estabelecer conexões com fornecedores e especialistas.

Estrutura da missão empresarial

Para facilitar a participação dos empresários rondonienses, a missão organizada pelo Sebrae em Rondônia inclui passagem aérea de ida e volta, hospedagem e transfer em São Paulo, com deslocamento entre aeroporto e hotel.

As vagas são limitadas, e os interessados devem garantir a inscrição com antecedência para aproveitar a oportunidade de vivenciar um dos maiores encontros internacionais da indústria da beleza.

As inscrições podem ser realizadas em: sebrae.ro/beautyfair.

