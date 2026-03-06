TRT-14 abre mês da mulher com encontro de integração, cuidado e valorização

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri

Publicada em 06/03/2026 às 16h05

Servidoras, estagiárias e colaboradoras do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participaram, na quarta-feira (5), do “Dia D’Elas”. A iniciativa, que reuniu diferentes gerações de mulheres, abriu a programação especial do Mês da Mulher no Tribunal. A ação ocorreu no Espaço de Convivência do edifício-sede em um momento de acolhimento, integração e reconhecimento.



A programação incluiu café da manhã especial e serviços voltados ao bem-estar e ao autocuidado, com apoio da Comepi Cosméticos, Faculdade Fimca e Faculdade Afya Porto Velho. O evento proporcionou uma pausa na rotina de trabalho para fortalecer laços e valorizar as mulheres que atuam na Justiça do Trabalho na região.



Participaram servidoras com décadas de atuação e mulheres que chegaram recentemente ao Tribunal, mostrando a diversidade de trajetórias do TRT-14.



A servidora Leila Mota Torres, com mais de 30 anos de atuação, destacou a importância desses momentos para aproximar as pessoas. “Essa é uma iniciativa que integra. No dia a dia não conseguimos interagir por conta da correria do trabalho e momentos como este agregam”, afirmou.



Neilany Neves Gomes, que atua há pouco mais de um ano, ressaltou a oportunidade de conhecer as colegas e fortalecer o sentimento de pertencimento. “Para quem chegou há pouco tempo, momentos assim são muito importantes. É uma oportunidade de conversar mais, conhecer melhor as colegas de trabalho e sentir essa integração entre as mulheres do Tribunal”, comentou.



Veteranas, recém-chegadas, colaboradoras e estagiárias elogiaram a iniciativa, destacando o cuidado da instituição.



Ao representar o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, ausente em razão de compromissos institucionais, o juiz Auxiliar da Presidência, Antônio César Coelho, ressaltou que homenagens são importantes, mas não substituem compromissos institucionais. “Presentes não substituem compromisso institucional. Este Tribunal deve permanecer firme na ampliação de canais de escuta ativa, no acolhimento sem revitimização, na prevenção contra assédio e discriminações, na promoção de oportunidades reais, na responsabilização quando houver violência. Igualdade material não é gentileza; é dever” destacou o magistrado.”

Dando continuidade à programação do Mês da Mulher, a Escola Judicial do TRT-14 (Ejud-14) promoverá o encontro “Chá com Elas”, em 9 de março, com o tema “O nome disto é vida”, conduzido pela jornalista e escritora Leila Ferreira. Logo após, será realizada uma roda de conversa com o tema “Liderança Feminina e Protagonismo Institucional”, promovendo um espaço de escuta, diálogo e valorização das trajetórias feministas em posições de liderança. A atividade é aberta ao público.

Fotos: Naiara Silva)