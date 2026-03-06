Reunião técnica alinha execução orçamentária do município

Por Semec

A execução do orçamento municipal de 2026 foi pauta de uma reunião técnica que reuniu representantes das secretarias de Porto Velho para alinhar procedimentos e aprimorar os processos administrativos relacionados às despesas públicas.

O encontro aconteceu na Sala de Situação da Secretaria Municipal de Economia (Semec), no anexo Abunã, e reuniu técnicos responsáveis pelos processos de controle e execução orçamentária de cada pasta do município.

Alinhamento técnico

Durante a reunião, foram apresentadas orientações sobre instrução processual, classificação orçamentária e correta utilização dos elementos de despesa. A equipe técnica também esclareceu dúvidas recorrentes sobre a formalização de solicitações no sistema e destacou pontos que vinham gerando retrabalho nas análises.

Também foram compartilhadas diretrizes voltadas à organização do pré-empenho e à observância das exigências formais, com foco na padronização dos fluxos administrativos.

Segundo a secretária executiva de Orçamento da Semec, Letícia Agnes, o alinhamento entre as equipes contribui para maior eficiência na tramitação dos processos.

“Esses momentos de orientação e troca com os servidores das secretarias são fundamentais para padronizar procedimentos e garantir que a execução orçamentária ocorra com segurança técnica e conformidade”, destacou.

Mais eficiência e controle

A iniciativa integra as ações de acompanhamento da execução orçamentária e busca garantir maior celeridade, segurança técnica e conformidade nos procedimentos internos.

Para o secretário municipal de Economia, Wagner Garcia de Freitas, o alinhamento técnico fortalece a gestão responsável dos recursos públicos.

“Quando as equipes trabalham com os mesmos parâmetros e entendem claramente os procedimentos, conseguimos dar mais agilidade às demandas e manter o controle adequado da aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

Com o alinhamento realizado, a expectativa é reduzir inconsistências processuais, evitar devoluções e assegurar maior controle na aplicação dos recursos públicos ao longo do exercício financeiro de 2026.