Espetáculo “Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne” estreia com temporada gratuita em Porto Velho

“Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne”, novo espetáculo teatral do Teatro Ruante, estreia temporada com apresentações gratuitas. O projeto propõe uma reflexão sensível e potente sobre as diferentes formas de violência que atravessam a vida de inúmeras mulheres brasileiras, tema pertinente para o mês de março em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.
Sobre o projeto
A obra faz parte do projeto “Raízes, Folhas e Flores”, iniciativa que busca denunciar, conscientizar e abrir espaços de escuta sobre experiências frequentemente negligenciadas ou silenciadas na sociedade.
Construído a partir do contato e da observação das realidades vividas por mulheres nos mais diversos contextos sociais, o espetáculo apresenta um monólogo que dá voz a essas histórias, revelando tanto as dores quanto as resistências que marcam suas trajetórias.
A narrativa percorre diferentes territórios e vivências: a vida nas grandes cidades, a condição de migrante, os saberes das mulheres da Amazônia muitas vezes invisibilizados e a necessidade de reconexão com a natureza como forma de resgatar outros modos de existir e de se relacionar com o mundo.
Por meio de uma abordagem simbólica e poética, o espetáculo convida o público a refletir sobre como gênero, raça e classe atravessam as existências femininas e busca estimular a empatia, ampliar o diálogo e fortalecer a urgência de combater as violências e desigualdades que atingem as mulheres.
O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense e contará com apresentações gratuitas em diferentes espaços culturais da cidade.
Sinopse
O espetáculo dá voz às experiências de mulheres brasileiras, evidenciando como gênero, raça e classe moldam e atravessam as existências. Por meio de histórias sensíveis e contundentes, a obra propõe uma reflexão sobre as dores de mulheres urbanas e da floresta. Marcadas na carne, tais vivências revelam momentos de florescimento e profundas feridas, resultado das violências e desigualdades que acompanham o ser mulher em nossa sociedade.
Acessibilidade e classificação etária
O espetáculo conta com acessibilidade em Libras e tem classificação indicativa de 12 anos.
Apresentações gratuitas
19 de março – apresentação para estudantes de Teatro da UNIR
Horário: 10h
24 de março – apresentação exclusiva para a comunidade surda
Local: Espaço Cultural Tenda dos Fundos
Horário: 19h30
26 a 29 de março – apresentações abertas ao público
Local: Espaço Cultural Tapiri
Horário: 19h30
Reservas de ingressos pelo Sympla:
https://www.sympla.com.br/evento/raizes-folhas-e-flores-que-compoem-a-minha-carne/3332078
Ingressos disponíveis a partir de 08 de março de 2026.
Lugares disponíveis por apresentação: 60
Sobre o Teatro Ruante
Teatro Ruante, sediado na cidade de Porto Velho/RO desde 2015, vem contribuindo e divulgando a produção teatral e circense do Norte, por meio de suas montagens cênicas e outras ações artísticas como suas temporadas, oficinas circenses e de palhaçaria, Mostra de Repertório, produções audiovisuais e o Festival PalhAçaí.
Ficha técnica
Atuação: Selma Pavanelli
Dramaturgia e direção: Adailtom Alves
Narração off e música “Raiz de Ser”: Izabela Lima
Produção executiva: Stephanie Matos
Músicas: Izabela Lima e Teatro Ruante
Iluminação e operação: Gabriel Corvalan
Operação de som: Thaissa Silva
Cenografia: Adailtom Alves, Aníbal Pacha, Ismael Barreto e Selma Pavanelli
Cenotécnico: Ismael Barreto
Confecção de boneco e orientação de manipulação: Aníbal Pacha
Figurino: Aníbal Pacha
Costureira: Marilea Aguiar (Blá)
Assistência de produção: Adrieli Lara e Thaissa Silva
Arte do espetáculo: Flávio Dutka
Designer gráfico: Maycon Moura
Assessoria de imprensa: Eliane Viana Araujo
Coordenação de acessibilidade: Victor Kopashi
Intérpretes de Libras: Isle Trajano de Oliveira e Talita Barbosa Bicalho do Carmo
Realização: Teatro Ruante
Agradecimentos: O Imaginário, Espaço Cultural Tapiri, Curso de Teatro da UNIR, Espaço Cultural Tenda, Associação Cultural Peripécias e Samir Rural.
