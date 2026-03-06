Espetáculo “Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne” estreia com temporada gratuita em Porto Velho

Por Assessoria

“Das Raízes, Folhas e Flores que Compõem a Minha Carne”, novo espetáculo teatral do Teatro Ruante, estreia temporada com apresentações gratuitas. O projeto propõe uma reflexão sensível e potente sobre as diferentes formas de violência que atravessam a vida de inúmeras mulheres brasileiras, tema pertinente para o mês de março em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

Sobre o projeto

A obra faz parte do projeto “Raízes, Folhas e Flores”, iniciativa que busca denunciar, conscientizar e abrir espaços de escuta sobre experiências frequentemente negligenciadas ou silenciadas na sociedade.

Construído a partir do contato e da observação das realidades vividas por mulheres nos mais diversos contextos sociais, o espetáculo apresenta um monólogo que dá voz a essas histórias, revelando tanto as dores quanto as resistências que marcam suas trajetórias.

A narrativa percorre diferentes territórios e vivências: a vida nas grandes cidades, a condição de migrante, os saberes das mulheres da Amazônia muitas vezes invisibilizados e a necessidade de reconexão com a natureza como forma de resgatar outros modos de existir e de se relacionar com o mundo.

Por meio de uma abordagem simbólica e poética, o espetáculo convida o público a refletir sobre como gênero, raça e classe atravessam as existências femininas e busca estimular a empatia, ampliar o diálogo e fortalecer a urgência de combater as violências e desigualdades que atingem as mulheres.

O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense e contará com apresentações gratuitas em diferentes espaços culturais da cidade.

Sinopse

O espetáculo dá voz às experiências de mulheres brasileiras, evidenciando como gênero, raça e classe moldam e atravessam as existências. Por meio de histórias sensíveis e contundentes, a obra propõe uma reflexão sobre as dores de mulheres urbanas e da floresta. Marcadas na carne, tais vivências revelam momentos de florescimento e profundas feridas, resultado das violências e desigualdades que acompanham o ser mulher em nossa sociedade.

Acessibilidade e classificação etária

O espetáculo conta com acessibilidade em Libras e tem classificação indicativa de 12 anos.

Apresentações gratuitas

19 de março – apresentação para estudantes de Teatro da UNIR

Horário: 10h

24 de março – apresentação exclusiva para a comunidade surda

Local: Espaço Cultural Tenda dos Fundos

Horário: 19h30

26 a 29 de março – apresentações abertas ao público

Local: Espaço Cultural Tapiri

Horário: 19h30

Reservas de ingressos pelo Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/raizes-folhas-e-flores-que-compoem-a-minha-carne/3332078

Ingressos disponíveis a partir de 08 de março de 2026.

Lugares disponíveis por apresentação: 60

Sobre o Teatro Ruante

Teatro Ruante, sediado na cidade de Porto Velho/RO desde 2015, vem contribuindo e divulgando a produção teatral e circense do Norte, por meio de suas montagens cênicas e outras ações artísticas como suas temporadas, oficinas circenses e de palhaçaria, Mostra de Repertório, produções audiovisuais e o Festival PalhAçaí.

Ficha técnica

Atuação: Selma Pavanelli

Dramaturgia e direção: Adailtom Alves

Narração off e música “Raiz de Ser”: Izabela Lima

Produção executiva: Stephanie Matos

Músicas: Izabela Lima e Teatro Ruante

Iluminação e operação: Gabriel Corvalan

Operação de som: Thaissa Silva

Cenografia: Adailtom Alves, Aníbal Pacha, Ismael Barreto e Selma Pavanelli

Cenotécnico: Ismael Barreto

Confecção de boneco e orientação de manipulação: Aníbal Pacha

Figurino: Aníbal Pacha

Costureira: Marilea Aguiar (Blá)

Assistência de produção: Adrieli Lara e Thaissa Silva

Arte do espetáculo: Flávio Dutka

Designer gráfico: Maycon Moura

Assessoria de imprensa: Eliane Viana Araujo

Coordenação de acessibilidade: Victor Kopashi

Intérpretes de Libras: Isle Trajano de Oliveira e Talita Barbosa Bicalho do Carmo

Realização: Teatro Ruante

Agradecimentos: O Imaginário, Espaço Cultural Tapiri, Curso de Teatro da UNIR, Espaço Cultural Tenda, Associação Cultural Peripécias e Samir Rural.