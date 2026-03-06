Piquenique no Parque da Cidade terá ônibus gratuito para mulheres

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/03/2026 às 16h23

Em alusão ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, promove neste sábado (6), a partir das 8h, no Parque Natural de Porto Velho, o Piquenique Raízes.

O evento 0irá reunir mulheres em um espaço de acolhimento, convivência e troca de experiências, fortalecendo a rede de apoio feminina e conectando artesãs, feirantes e servidoras públicas.

Para garantir o acesso de todas as interessadas, a prefeitura disponibilizará um ônibus gratuito que sairá às 7h30 da praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, localizada na avenida Farquar, no Centro da capital.

As vagas são limitadas. Serão disponibilizados 40 assentos

As vagas são limitadas. Serão disponibilizados 40 assentos, que podem ser reservados por meio do formulário online disponibilizado neste link (CLIQUE AQUI). Vale destacar que a vaga estará garantida até às 7h15. Após esse horário, os assentos de quem não comparecer serão liberados para mulheres que estiverem na lista de espera no local.

No momento do embarque, será necessário apresentar um documento de identificação. O encontro também contará com um lanche compartilhado entre todas as participantes.

Não perca a oportunidade de viver momentos especiais em contato com a natureza e fortalecer a rede de apoio entre mulheres.