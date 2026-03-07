Mulheres conquistam espaço e inspiram novas gerações no setor elétrico de Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 07/03/2026 às 10h52

Cada vez mais presentes em diferentes áreas do setor elétrico, as mulheres vêm mostrando que dedicação, coragem e vontade de aprender são capazes de transformar trajetórias profissionais. Em um ambiente historicamente dominado por homens, elas quebram barreiras, ocupam posições técnicas e de liderança e inspiram outras mulheres a seguirem o mesmo caminho.

Histórias como as de Mereciana Ramos e Mayara Lopes mostram que o setor elétrico também é um espaço de oportunidades, crescimento e realização profissional para mulheres.

Da formação técnica à liderança em campo

A trajetória de Mereciana começou em 2009, quando decidiu ingressar no curso de elétrica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) em Guajará-Mirim, interior do estado. Na época, tinha 27 anos e buscava uma profissão que oferecesse novos desafios e possibilidades de crescimento.

O interesse pela área se transformou em uma carreira sólida. Em 2019, Mereciana ingressou na Energisa Rondônia como técnica de medição, atuando diretamente no atendimento e na verificação de equipamentos da rede elétrica.

Com dedicação e experiência adquirida ao longo dos anos, ela alcançou um novo passo na carreira. Após três anos na empresa, passou a atuar como líder de campo, função que exige conhecimento técnico, capacidade de gestão e tomada de decisões.

Hoje, aos 43 anos, Mereciana se orgulha da trajetória construída no setor elétrico e do papel que desempenha liderando equipes e contribuindo para a qualidade do serviço prestado à população.

“Trabalhar no setor elétrico sempre foi um sonho para mim. É uma herança que vem da minha família, algo que carrego com muito orgulho. Quando comecei, sabia que não seria um caminho fácil, mas hoje olho para tudo que conquistei e vejo que valeu a pena”, afirma Mereciana.

Uma nova geração de eletricistas

Outra história que mostra a transformação do setor elétrico é a da eletricista Mayara Lopes, de 31 anos. Ela iniciou sua trajetória em 2021, após participar do programa Geração Energia, iniciativa da Energisa que oferece capacitação técnica gratuita para jovens interessados em ingressar na área.

Em um ambiente ainda predominantemente masculino, Mayara encontrou desafios, mas também oportunidades de crescimento. Com dedicação e competência, conquistou respeito e espaço na profissão.

“Ser eletricista é mais do que lidar com fios e equipamentos. É ter coragem, sensibilidade e compromisso com a segurança e o bem-estar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar tantas mulheres que estão mostrando que lugar de mulher também é nas alturas”, destaca.

