Aldeia Gasereh da comunidade Paeter Surui é um exemplo de sustentabilidade ambiental

Por Luizinho Carvalho/Jornalista

Publicada em 07/03/2026 às 10h32

Localizada na zona rural de Espigão do Oeste (RO), próximo ao distrito de Boa Vista do Pacarana, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso, a Aldeia Gasereh do povo Paeter Surui é hoje um polo de destaque na produção de cafés especiais (Robusta Amazônico) no Estado Rondônia.

A comunidade se consolidou no cultivo da “Agricultura Sintrópica”, que é um sistema agroflorestal de produção orgânica que atua em harmonia com a natureza, focando na recuperação do solo e aumento da biodiversidade.

Com esse manejo sustentável, gerando renda e valorizando a cultura tradicional a comunidade Gasereh é considerada um exemplo de organização, resistência cultural e de conciliação entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente.

Principais destaques da Aldeia Gasereh:

Produção de Café: A aldeia Gasereh é reconhecida pela produção de café de alta qualidade, tendo conquistado inúmeras premiações em concursos no cenário dos Robustas Amazônicos a nível municipal e a nível estadual.

Sustentabilidade: As suas lavouras de café são desenvolvidas de forma orgânica e em sistema agroflorestal, preservando a floresta e respeitando a harmonia e o equilíbrio entre a produtividade e o meio ambiente.

Iniciativas Locais: os produtores da comunidade, hoje são representados pela associação “Morahtyg-Sahmoy do Povo Paeter”, que mantem a força produtiva através do associativismo que é predominante na comunidade.

Recentemente a comunidade Gasereh rompeu a esfera da produção artesanal com o lançamento do seu próprio café com selo verde, fortalecendo o empreendedorismo indígena que agora passa a disputar um novo mercado no município e no estado.

Parcerias: O trabalho é apoiado por parcerias como o “Projeto Tribos” (3 Corações), Embrapa, Funai, e Emater, focado na produção sustentável e no protagonismo indígena. O apoio politico também é presente na comunidade com inúmeras parcerias registradas.