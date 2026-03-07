Deputado Jean Mendonça atende saúde de Espigão com a entrega de uma nova ambulância

Por Luizinho Carvalho / espigaonews.com

Publicada em 07/03/2026 às 10h13

O deputado Jean Mendonça (PL) cumpre mais uma parceria com o município de Espigão do Oeste. O parlamentar fez a entrega de uma ambulância equipada para ser utilizada pela secretária de saúde no atendimento aos pacientes no seu domicilio.

O veiculo será utilizado por uma equipe da saúde para fazer o atendimento na própria residência aos pacientes acamados e cadeirantes, para que eles não precisem ir até ao hospital, evitando os incômodos desse deslocamento dos pacientes.

“Deputado Jean essa Van é um projeto desde nosso 1º mandato para atender nossos pacientes acamados e cadeirantes, e que hoje se torna realidade graças a sua sensibilidade deputado, colocando o recurso para tornar esse projeto uma realidade”, manifestou o prefeito Weliton.

“Em nosso mandato temos priorizado o atendimento na saúde que é o grande gargalo das administrações, investindo na infraestrutura desse seguimento para levar saúde e dignidade para a vida de nossos munícipes”, concluiu o deputado Jean Mendonça.

Acompanharam o deputado Jean Mendonça na entrega da nova ambulância, o prefeito Weliton Campos (PL), vereadores: Genesio Mateus (PL), Hermes Junior (PL), Severino Schulz e o secretário municipal de saúde Wilesmar dos Santos Silva.