PEDÁGIOS

Confúcio se indigna com cobranças, culpa Bolsonaro e Tarcísio de Freitas pelos pedágios na BR-364 e diz: “Boa sorte a todos”

Senador afirma que concessão começou em 2019, diz que debateu o tema na Comissão de Infraestrutura e sustenta que ANTT e TCU homologaram a legalidade