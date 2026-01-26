Confúcio se indigna com cobranças, culpa Bolsonaro e Tarcísio de Freitas pelos pedágios na BR-364 e diz: “Boa sorte a todos”

Publicada em 26/01/2026 às 09h36
Porto Velho (RO) — No sábado, 24 de janeiro, o Rondônia Dinâmica publicou editorial cobrando um posicionamento do senador Confúcio Moura (MDB-RO) sobre as tarifas do pedágio implantado na BR-364. Poucos minutos depois da veiculação do texto, coincidentemente, o parlamentar divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual se manifestou publicamente sobre a concessão da rodovia e reagiu às críticas que vinham sendo direcionadas a ele.
Zíper na boca: Confúcio não dá um pio sobre as tarifas da BR-364 enquanto Maurício Carvalho se cala diante do caos na Medicina em Rondônia
No editorial, a redação abordou o silêncio do senador diante do início da cobrança do pedágio no sistema free flow e relembrou que Confúcio foi um dos defensores do modelo de concessão quando presidiu a Comissão de Infraestrutura do Senado. O texto também registrou cobranças feitas por outros parlamentares, especialmente pelo senador Jaime Bagattoli (PL-RO), que havia pedido publicamente que Confúcio se pronunciasse sobre o tema.
A manifestação do senador do MDB ocorreu em seguida, por meio de um vídeo acompanhado de texto com o título “A VERDADE SOBRE O PEDÁGIO DA BR-364”. Na publicação, Confúcio afirmou que a concessão da rodovia foi amplamente debatida no Senado quando ele esteve à frente da Comissão de Infraestrutura, com participação da bancada federal de Rondônia.
No mesmo texto, o senador atribuiu o início do processo de concessão ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019, citando o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. “É importante lembrar que esse processo teve início em 2019, no governo Bolsonaro, quando Tarcísio era ministro da Infraestrutura”, escreveu.
Confúcio também declarou que o governo atual apenas deu continuidade ao procedimento e que decisões dessa natureza não dependem da vontade isolada de um único parlamentar. Segundo ele, o processo passou pelas instâncias institucionais competentes. “Não cabe a um único senador decidir sozinho os rumos de uma concessão desse porte. O processo foi discutido, aprovado pela ANTT e analisado pelo TCU”, afirmou na postagem.
No vídeo divulgado, o senador retomou o argumento cronológico e voltou a citar diretamente Bolsonaro e Tarcísio de Freitas ao falar sobre a origem da concessão. “Meus amigos de Rondônia, a concessão da BR-364 e o preço dos pedágios começaram lá atrás, em 2019. Quem era o presidente da República naquele momento? Importa vocês lembrarem. Quem era o ministro da Infraestrutura em 2019? Era o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. O que o governo atual fez foi dar continuidade nesse procedimento”, disse.
Na sequência, Confúcio destacou sua atuação enquanto presidiu a Comissão de Infraestrutura do Senado. “Eu fui presidente da Comissão de Infraestrutura e promovi uma série de debates, muitos debates. Esse é o meu papel como presidente da Comissão de Infraestrutura. Foi assim”, declarou.
O senador também afirmou que, após a concessão, os trâmites legais teriam sido devidamente homologados. “Agora, depois da concessão, os procedimentos e a legalidade foram homologados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo Tribunal de Contas da União, tudo foi feito de certo”, disse.
Em outro trecho do vídeo, Confúcio reagiu, em tom de indignação, às críticas e à tentativa de atribuir a ele, de forma individual, a responsabilidade pelos valores cobrados no pedágio. “O que existe agora é conversa fiada nesse estado, gente fazendo vídeo e querendo jogar nas minhas costas, sozinho, a responsabilidade pelo preço do pedágio. Isso não é verdade. É politicalha, é pré-campanha, é colocar o povo em alvoroço”, afirmou. Segundo ele, eventuais questionamentos devem seguir os meios institucionais. “Se tiver algum erro, a Justiça resolve”, completou.
Ainda ao final da gravação, o senador associou a concessão da rodovia à expectativa de melhoria gradual na segurança viária. “E nós vamos economizar vidas: pneus estourados, carro revirado, acidente de todo lado. Isso vai melhorar gradativamente". E desejou: "Boa sorte a todos”, concluiu.
A publicação do vídeo ocorreu no mesmo dia em que o Rondônia Dinâmica repercutiu cobranças direcionadas a Confúcio Moura, único aliado do governo Lula na atual bancada federal de Rondônia, sobre sua posição em relação às tarifas do pedágio na BR-364. No editorial, o site relembrou ainda que, em 5 de janeiro de 2026, o senador Jaime Bagattoli havia cobrado publicamente um posicionamento do emedebista, ao questionar sua atuação no processo de concessão da rodovia.
Já na postagem que acompanhou o vídeo, Confúcio Moura afirmou que “preza sempre pela verdade e pela transparência” e sustentou que “verdade se constrói com fatos, não com tentativas de atribuir responsabilidades de forma isolada”, reiterando que eventuais discordâncias devem ser tratadas “nos caminhos institucionais e pela Justiça”.
