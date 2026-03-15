Rolim de Moura Esporte Clube homenageia professor Edu Barros por revelar talentos do futebol feminino

Por Ricardo Barros

Publicada em 15/03/2026 às 09h50

O técnico do projeto Centro de Treinamento Desporto Escolar (CTDE) da Escola Aluízio Pinheiro Ferreira (APF), em Rolim de Moura (RO), professor Eduardo Barros, conhecido como “Edu”, foi homenageado neste sábado (14) pelo Rolim de Moura Esporte Clube, durante solenidade especial realizada na Câmara Municipal.

O evento também marcou a apresentação oficial da equipe feminina que representará o município nas disputas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e da Copa do Brasil Feminina.

Durante a cerimônia, o professor Edu Barros recebeu um troféu das mãos do vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) e diretor do escritório internacional da CBF em Miami, Bruno Costa, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente do CTDE e à contribuição para a formação de atletas no município.

O projeto CTDE da Escola Aluízio tem ganhado destaque no cenário esportivo nacional com a revelação de jovens talentos, especialmente após conquistas expressivas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e em competições estaduais. Como resultado desse trabalho, três atletas formadas no projeto deram importantes passos em suas carreiras esportivas.

A lateral-esquerda Beatriz Santos, conhecida como “Bia”, e a meia Melissa Silva, a “Mel”, foram aprovadas para integrar a equipe profissional do Itapuense, que disputará o Campeonato Brasileiro Feminino. As duas atletas foram campeãs brasileiras Sub-18 nos JEBs de Aracaju, em 2025, além de conquistarem os títulos de tetracampeãs e octacampeãs estaduais de futsal juvenil, defendendo a Escola Aluízio Pinheiro Ferreira.

Já a goleira Victoria Barbosa, a “Vick”, recebeu convite para atuar no futsal universitário da Universidade UNINASSAU, em João Pessoa (PB), onde também conquistou bolsa de estudos no curso de Educação Física. A oportunidade surgiu após seu desempenho na mesma edição dos JEBs, na qual também conquistou o título nacional Sub-18 pelo CTDE.

Outra atleta revelada pelo projeto, Vitória Antônio, conhecida como “Ravena”, também integra a equipe do Rolim de Moura Esporte Clube, sendo igualmente octacampeã estadual e campeã brasileira escolar.

Durante o evento, o professor Edu Barros agradeceu o reconhecimento e desejou sucesso ao clube na nova fase do futebol feminino. “Sucesso ao Tigre da Zona da Mata! Obrigado por poder participar deste momento e pela lembrança e reconhecimento profissional. Parabéns ao presidente Anderson Lins pela determinação, coragem e, principalmente, fé em assumir a responsabilidade de representar Rondônia em nível nacional. Desejo todo sucesso à equipe do Rolim de Moura Esporte Clube nesta empreitada do futebol feminino”, destacou.

O professor também reconheceu o apoio institucional recebido para o desenvolvimento do projeto, citando o governador Coronel Marcos Rocha, o deputado estadual Jean Oliveira, o superintendente regional de educação Cleiton Cheregatto, além dos pais das atletas e da gestão da Escola Aluízio.

Durante a solenidade, também foram apresentados oficialmente os integrantes da comissão técnica do Rolim de Moura Esporte Clube e as empresas parceiras que estão apoiando o projeto esportivo do clube nesta nova fase.