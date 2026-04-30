Urupá volta ao circuito e recebe etapa do Regional Sul de Motocross neste fim de semana

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/04/2026 às 14h42

Após um período fora do calendário do motocross em Rondônia, Urupá volta a sediar uma etapa da modalidade e deve reunir pilotos e público das regiões central e sul do estado neste fim de semana. A 2ª etapa do Campeonato Regional Sul de Motocross 2026 está programada para ocorrer entre sábado (2) e domingo (3), com a pista localizada na Linha C-1 RO passando pelos ajustes finais para receber as provas.

O evento integra uma temporada mais ampla da modalidade no estado, que contempla também o Campeonato Estadual de Motocross e os regionais Norte e Sul. A etapa inicial do Regional Sul foi realizada recentemente em Costa Marques, em uma prova descrita como inédita, reunindo um número expressivo de competidores distribuídos em 14 categorias.

A realização das competições no estado é conduzida pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO), com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), além de suporte do deputado estadual Cássio Góis e parcerias com prefeituras dos municípios participantes.

Segundo o diretor de eventos da LIMERO, Adelmo Dias, a temporada atual apresenta elevado número de inscrições, incluindo forte participação nas categorias de base. Ele afirmou que a entidade busca retomar o protagonismo do motocross rondoniense, destacando que o estado já revelou pilotos de expressão nacional. Ainda de acordo com ele, o cenário competitivo atual inclui nomes como Diego Henning, vice-líder do Brasileiro MX3, além de participações de Itamar Tadeu na MX5 e Kaike na MX Nacional.

A programação em Urupá terá início na tarde de sábado e seguirá ao longo de domingo, com disputas em diferentes cilindradas. A organização informou que a entrada será gratuita e convidou o público da região para acompanhar o evento.