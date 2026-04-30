Noite decisiva na Copa Norte, Gazin Porto Velho avança e o Guaporé é eliminado

Por FFER

Publicada em 30/04/2026 às 08h57

Noite de quarta feira decisiva para o futebol rondoniense na Copa Norte, os dois representantes de Rondônia na competição entraram em campo com chances de classificação em primeiro lugar em seus grupos, mas também com chences de eliminação no torneio regional. O Gazin Porto Velho recebeu no Aluízio Ferreira o Águia de Marabá, após um primeiro tempo bem equilibrado e com chances reais de gols para as duas equipes, nada da bola balançar as redes. Mas no segundo tempo, o atacante Jefferson não desperdiçou a primeira chances de marcou um belo gol abrindo o placar para a Locomotiva. O gol de empate dos paraenses saiu na parte final do segundo tempo com Kaique.

O empate de 1 a 1 garantiu as duas equipes na fase de semi finais da Copa Norte. O Águia de Marabá em primeiro com 13 pontos no Grupo B e o Gazin Porto Velho sem segundo com 10 pontos.

Nas semi finais Águia de Marabá recebe o Paysandu em partida única na próxima quarta feira dia 6 de maio em Marabá. Já o Gazin Porto Velho no mesmo dia, viaja até Manaus onde enfrenta também em partida única o Nacional - AM.

Guaporé X Nacional

O Nacional-AM confirmou o primeiro lugar do grupo A da Copa Norte ao vencer o Guaporé por 2 a 0, pela quinta e última rodada da fase de classificação. O Leão da Vila Municipal levou a melhor no estádio Carlos Zamith, em Manaus, com dois gols de Caio Wilker. Com a vitória, o Nacional fechou a primeira fase com 12 pontos, em primeiro no grupo A, e vai enfrentar o Porto Velho, que ficou em segundo no grupo B. Como teve melhor campanha, o duelo único será em Manaus. Já o Guaporé ficou com 7 pontos em terceiro lugar no grupo e está eliminado, a segunda vaga ficou com o Paysandu que somou 9 pontos.