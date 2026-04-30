Faculdade Católica de Rondônia deve desculpas à coluna; Confúcio opta pela discrição sobre Messias; e Bruno Bolsonaro comemora derrota de Lula

Por Herbert Lins

Publicada em 30/04/2026 às 09h15

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

Alcolumbre demonstra lealdade e fidelidade a Pacheco com a derrota de Messias a vaga no STF

CARO LEITOR, o Plenário do Senado, em votação histórica, rejeitou a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). O placar foi de 42 votos contrários a 34 favoráveis, com uma abstenção. Messias precisava de ao menos 41 votos para ser aprovado. O presidente Lula (PT-SP) dobrou a aposta e perdeu feio, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), impondo-lhe uma derrota humilhante sem precedentes, não comparável ao caso anterior de rejeição a um indicado para o STF em 1894. A derrota de Messias é um duro recado de Alcolumbre ao presidente Lula (PT-SP) por rejeitar o seu pedido pessoal para indicar o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à vaga no STF. A derrota de Jorge Messias no Plenário do Senado significou a demonstração de lealdade e fidelidade de Alcolumbre a Pacheco, esse último preterido pelo presidente Lula à vaga no STF.

Amizade

A amizade do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) com o senador Davi Alcolumbre (União-AP) começou na escolha de Pacheco para sucedê-lo na presidência do Senado em 2021. O grupo de Alcolumbre no Senado se identificou e escolheu Pacheco para presidir a Casa Alta de Leis.

Sinais

A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado apresentou sinais de que o nome de Jorge Messias para a vaga ao STF seria rejeitado no Plenário. A previsão do governo de 18 votos foi reduzida para 16. Logo se “identificou” o voto revertido contra Messias.

Contra

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preterido para o STF e amigo do senador Davi Alcolumbre (União-AP), votou contra na CCJ a indicação de Jorge Messias à vaga no STF. Antecipando a derrota de Messias no Plenário do Senado.

Surfou

A oposição aproveitou a questão pessoal do senador Davi Alcolumbre (União-AP) com o presidente Lula (PT-SP) devido à rejeição ao nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga no STF e surfou com a derrota da indicação de Jorge Messias.

Livre

A indicação da vaga do STF é de livre escolha do presidente da República. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) queria que o presidente Lula (PT-SP) abrisse mão da sua prerrogativa e aderisse à ideia de indicar o nome apontado por Alcolumbre. O que não aconteceu.

Resposta

A derrota de Jorge Messias é uma resposta clara do senador Davi Alcolumbre ao bloqueio do governo do presidente Lula (PT-SP) ao desenvolvimento econômico do Amapá. O Ministério do Meio Ambiente trava a exploração do petróleo, enquanto isso, Suriname e Guiana sugam de canudinho o petróleo brasileiro na foz do Amazonas.

Considerou I

O pré-candidato Bruno Bolsonaro Scheid (PL) considerou que a rejeição de Jorge Messias à vaga ao STF “não foi contra um nome, foi contra um sistema apodrecido e dessa vez o povo venceu”.

Considerou II

O senador Marcos Rogério (PL) considerou um dia histórico para o Senado e simbólico para o Brasil a derrota de Jorge Messias para a vaga ao STF. Segundo Rogério, uma resposta ao governo que não respeita as instituições e à Corte do STF que extrapola e ameaça.

Antecipou

O senador Jaime Bagatolli (PL) antecipou o seu voto contra a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga no STF. Bagatolli confrontou Messias na CCJ, fazendo críticas ao STF.

Derrota

O senador Confúcio Moura (MDB) optou pela descrição em relação à derrota de Jorge Messias para a vaga no STF. Confúcio usou suas redes sociais para mostrar a visita de vereadores e da reitora da Unir, professora Marília Pimentel.

Novamente

Falando em Unir, segundo uma fonte do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, comentou que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) deverá deixar novamente Porto Velho sem hospital.

Paralisar

A fonte do Prédio do Relógio relembrou que o governo de Rondônia, por meio do DER, preparou o solo para receber a obra do HEURO de Porto Velho. Devido a denúncias do aterro no terreno onde seria construído o hospital, o TCE/RO mandou paralisar a obra.

Aterro

Tempos depois, verificou-se que o aterro realizado pelo DER não representava acordo ou favorecimento entre a empresa responsável pela construção do HEURO Porto Velho e o Governo de ondônia. Segundo a fonte, o TCE/RO deixou Porto Velho sem hospital.

Atrapalha

Indignado, a fonte diz agora que o "TCE/RO atrapalha novamente Porto Velho a passar a contar com dois hospitais públicos". Ou seja, o Hospital Universitário e o Hospital da Zona Leste mediante a compra por parte do governo de Rondônia das instalações da antiga Uniron – Campus Mamoré.

Demonstra

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Os conselheiros do órgão demonstram compromisso e responsabilidade em zelar pelo dinheiro do contribuinte.

Pactuação

A saúde pública de Rondônia tem pressa e precisa do entendimento e pactuação dos órgãos de fiscalização e controle para tirar do papel o Hospital Universitário - fruto da parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Unir, bem como o Hospital da Zona Leste de iniciativa do governo de Rondônia.

Diferenças

Os vereadores e os deputados estaduais e federais da capital precisam colocar as diferenças de lado e fazer gestão junto ao TCE/RO para destravar o Hospital Universitário e o Hospital da Zona Leste de Porto Velho. Quem ganha com esse gesto é a população porto-velhense e rondoniense.

Trabalhadores

O Brasil entrou em 2026 com níveis recordes de emprego formal e cerca de 5 milhões de vagas criadas desde 2023, com renda média de R$ 3.600. Contudo, ainda existem cerca de 39 milhões de trabalhadores informais no país e desigualdade salarial relevante (inclusive entre homens e mulheres).

Dignidade

Mas eu pergunto: o trabalhador brasileiro tem o que comemorar de verdade? Tem gente que vai dizer: “Ah, o emprego aumentou.” O brasileiro não quer só trabalhar, ele quer viver com dignidade e poder de compra. Para isso, faz-se necessário uma revisão nas leis trabalhistas do país para criar um ambiente de empreendedorismo.

Bate-boca

A bate-boca entre o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) e o atual prefeito Tony Pablo (PSD) revelou a traição de Pablo à pré-candidatura ao governo do ex-prefeito Adailton Fúria (PSD). Pablo deverá em breve anunciar apoio à pré-candidatura ao governo do senador Marcos Rogério (PL).

Pedido

A Faculdade Católica de Rondônia (FCR) me deve um pedido de desculpas porque, em outubro do ano passado, anunciamos a pré-candidatura do professor da FCR, Pedro Abib, ao governo de Rondônia pelo MDB. A FCR pediu direito de resposta negando o fato e ainda ameaçou me processar.

Anunciou

Na manhã de hoje (30), o professor Pedro Abib, da Faculdade Católica de Rondônia, não só anunciou a sua filiação prévia ao MDB, mas também a sua pré-candidatura ao governo de Rondônia e ainda usou o nome da FCR no seu post nas redes sociais.

Abertura

A Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) anunciou a abertura de um processo de registro de preços com o objetivo de modernizar o seu sistema audiovisual. O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) revela o seu compromisso em modernizar e melhorar as condições de trabalho dos pares e dos servidores da Casa de Leis no âmbito municipal.

Sério

Falando sério, a derrota do presidente Lula (PT-SP) e do advogado-geral da União, Jorge Messias, representa uma resposta clara da lealdade e fidelidade ao senador Rodrigo Pacheco (União), bem como ao bloqueio do governo petista ao desenvolvimento do Amapá.