Shakira e Anitta se encontram no Brasil antes de show em Copacabana

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 30/04/2026 às 10h55

A contagem regressiva para o show de Shakira em Copacabana, marcado para este sábado, 2, vem aumentando a ansiedade do público, e tudo indica que a apresentação pode ganhar um reforço de peso. Crescem os indícios de que Anitta dividirá o palco com a estrela colombiana em um momento especial.

Logo após chegar ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29, Anitta publicou um vídeo ao lado de Shakira. No registro, as duas aparecem dançando juntas ao som de “Choka Choka”, parceria recente entre as artistas.

A faixa integra o álbum “EQUILIBRIVM”, último trabalho lançado por Anitta, e também figura como o lançamento mais recente de Shakira, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno de uma possível performance ao vivo.

A possível participação da brasileira já movimenta fãs nas redes sociais. O histórico recente reforça a aposta: em 2024, durante o show de Madonna na mesma praia, Anitta também subiu ao palco e protagonizou uma apresentação marcante de “Vogue” ao lado da Rainha do Pop.

Chegada ao Rio anima fãs

Shakira já está em solo carioca para o aguardado espetáculo gratuito em Copacabana. Vídeos que circulam nas redes mostram a artista desembarcando no Aeroporto Internacional do Galeão acompanhada de sua equipe, acenando e interagindo com admiradores que aguardavam sua chegada.

A cantora será a terceira grande atração internacional a realizar um show gratuito na orla nos últimos anos. Em 2025, Lady Gaga reuniu mais de 2,1 milhões de pessoas no local, enquanto Madonna levou cerca de 2 milhões em 2024.

O evento marca a segunda edição oficial do Todo Mundo no Rio, que promete sua maior estrutura até agora para receber o espetáculo de Shakira.