Ana Paula Renault chora ao falar da morte do pai:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 30/04/2026 às 10h45

A nova fase do “Saia Justa” no GNT teve sua estreia nesta quarta-feira (29) contando com a presença de Ana Paula Renault. Durante o programa, a comunicadora relembrou sua trajetória vitoriosa no BBB26 e abriu o coração sobre o momento delicado que atravessa após a perda de seu progenitor.

Gerardo Renault partiu aos 96 anos em 19 de abril, período em que a influenciadora ainda disputava a final do reality show. Em um diálogo emocionante com o novo elenco composto por Eliana, Bela Gil, Juliette, Tati Machado e a convidada Erika Januza, Ana Paula chorou ao descrever o vínculo que mantinha com ele:

“É muito clichê falar que Deus escreve certo por linhas tortas, doloridíssimas, mas Ele me salvou de algo que talvez eu não conseguiria me retirar depois. Só eu sei o quão forte é minha relação com meu pai, e é por isso que estou aqui hoje sobrevivendo, vivendo e eu tenho certeza que vou conseguir superar tudo por causa desse roteirista. E o jeito que aconteceu acho que tinha que ter acontecido”.

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“O roteirista é maluco, mas acho que têm alguns fundamentos porque, se fosse em outras circunstâncias — e todas minhas amigas sabem da importância que ele tem na minha vida –, eu não conseguiria”.

Tati Machado, que enfrentou o falecimento do pai em 2021 e a perda de uma gestação em 2025, relatou o impacto de acompanhar o sofrimento de Ana Paula pela televisão.

“Estou há cinco anos em uma sequência de um luto atrás do outro e eu me pergunto: ‘Que roteirista é esse?’ E a gente viu você sofrendo um luto na frente de um Brasil todo e o Tadeu [Schmidt] pegando o luto dele como forma de acolhimento. Um luto revisita o outro e, quando a gente escuta você passando por isso, eu revisitei todos os meus, e isso também é uma forma de acolhimento”.