Apoio de Cirone garante melhorias para quem vive na área rural em Cacoal

Por Eli Batista

Publicada em 30/04/2026 às 11h43

A chegada de máquinas e implementos, placas de energia solar, além de outros benefícios, como serviços de recuperação e manutenção de estradas, têm facilitado a vida dos moradores da área rural, em Cacoal. “Tenho buscado, todos os dias, parcerias que tragam resultados concretos para nosso município, especialmente para quem vive e trabalha no campo e com o apoio do deputado Cirone Deiró, temos conseguido importantes conquistas”, disse o vereador Alaézio do Teixeirão.

De acordo com o vereador, o trabalho de parceria com o deputado já garantiu a aquisição de implementos agrícolas para as associações Rio São Pedro, Nova Esperança, ASPRUME e União Capixaba, além de placas de energia solar para a Juventude. “Na Linha 8, resolvemos um problema antigo, com a instalação de tubos de aço de alta resistência, garantindo trânsito seguro no local, mesmo em período chuvoso”, disse. A Rodovia do Café foi contemplada com a construção de um aterro e com serviços de tapa buracos, “trazendo mais segurança para todos que trafegam pela estrada”.

A construção de uma galeria em concreto armado, na Rua Antônio Repiso, foi outra obra executada com recursos viabilizados pelo deputado, a pedido do vereador. “Participamos de diversas outras ações importantes, como a situação do Centro de Hemodiálise e a realização de cursos profissionalizantes”, disse Alaézio.

Há ainda, segundo o vereador, outros projetos em andamento, que contemplam diversos setores do município. “Os resultados alcançados até aqui mostram que, quando há união de esforços, o desenvolvimento chega mais rápido”, afirmou.

Na opinião do vereador, o apoio do deputado tem sido fundamental para transformar as necessidades dos moradores locais em investimentos reais. “Posso identificar as demandas da população, apresentar projetos e cobrar soluções, mas sem o suporte do deputado Cirone junto ao Governo do Estado, a maioria dessas propostas não sairiam do papel”, afirmou Alaézio, acrescentando que “a boa política se constrói com parceria, diálogo e compromisso com as pessoas”.