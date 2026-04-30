Porto Velho: Saúde orienta população sobre canais oficiais para denúncias

Por Taiana Mendonça

Publicada em 30/04/2026 às 11h47

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta a população sobre a importância de utilizar os canais oficiais da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) para o registro de denúncias, reclamações, sugestões ou elogios relacionados aos serviços de saúde.

Embora as redes sociais sejam amplamente utilizadas como espaço de manifestação, a Semusa reforça que, para que as demandas sejam devidamente analisadas e encaminhadas, é fundamental que sejam formalizadas pelos canais institucionais.

De acordo com a Ouvidoria do SUS em Porto Velho, quando a manifestação é registrada oficialmente, ela passa a integrar um fluxo estruturado, com protocolo, acompanhamento e encaminhamento para os setores responsáveis. Já as manifestações feitas apenas pelas redes sociais podem não ser formalizadas e, por isso, não gerar apuração administrativa.

Dados da Ouvidoria apontam que, em média, são registradas de três a quatro denúncias por dia por meio da plataforma Fala.BR, totalizando cerca de 60 por mês. Nos últimos três meses, foram contabilizadas 108 denúncias tramitadas no sistema oficial.

Semusa reforça que registrar a manifestação pelos canais oficiais é a forma mais eficaz de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde

Além da plataforma federal, a população também conta com outros canais de atendimento, como WhatsApp, e-mail e atendimento presencial. O WhatsApp, por exemplo, registra uma média de 20 atendimentos por dia, demonstrando a procura da população por orientações e encaminhamentos.

O prefeito Léo Moraes destacou que a participação da população é importante para fortalecer os serviços públicos e garantir melhorias no atendimento. “A gestão precisa ouvir a população para identificar problemas, corrigir falhas e aprimorar os serviços oferecidos. Quando a manifestação é registrada pelos canais oficiais, conseguimos acompanhar cada situação e dar o encaminhamento adequado”.

A ouvidora do SUS, Laura Otilia Chaves Lopes, destaca que o registro correto das manifestações é essencial para garantir a efetividade do atendimento. “A Ouvidoria é o canal oficial para que a população registre denúncias, reclamações, sugestões ou elogios. Quando a manifestação é formalizada, conseguimos encaminhar para os setores responsáveis, acompanhar o andamento e garantir uma resposta ao cidadão”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforça que a participação da população é fundamental para o aprimoramento contínuo dos serviços. “A população tem total direito de se expressar nas redes sociais, esse é um espaço legítimo de manifestação. No entanto, é por meio dos canais oficiais que conseguimos dar o encaminhamento correto, garantir a apuração dos casos e adotar as medidas necessárias. Por isso, é importante que o cidadão também registre sua demanda na Ouvidoria”.

Canais de atendimento da Ouvidoria do SUS

A Ouvidoria do SUS em Porto Velho disponibiliza diferentes meios de atendimento à população:

Plataforma: Fala.BR

WhatsApp: (69) 98473-6263

E-mail: [email protected]

Atendimento presencial: Av. Campos Sales, nº 2283, 3º andar

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A Semusa reforça que registrar a manifestação pelos canais oficiais é a forma mais eficaz de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde, garantindo que cada demanda seja devidamente analisada e encaminhada para as providências cabíveis.